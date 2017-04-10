قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، إن "فيروس كورونا هو فيروس صحي .. وفيروس اقتصادي .. وفيروس سياسي أيضًا ."، وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "نقول لكافة دول العالم .. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية .. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير." وتابع: "بقي العالم لسنوات يتجادل.. من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا في زمن الكورونا .. أن الحصان وعربته تحملهما الصحة .. وتقودهما مرغمين حيث تريد.. وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!".

"محمد بن راشد": "كورونا" جعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-10 قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، إن "فيروس كورونا هو فيروس صحي .. وفيروس اقتصادي .. وفيروس سياسي أيضًا ."، وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "نقول لكافة دول العالم .. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية .. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير."

وتابع: "بقي العالم لسنوات يتجادل.. من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا في زمن الكورونا .. أن الحصان وعربته تحملهما الصحة .. وتقودهما مرغمين حيث تريد.. وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!".

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 03:18 PM

"محمد بن راشد": "كورونا" جعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه قال: إنه فيروس صحي واقتصادي وسياسي





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قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، إن "فيروس كورونا هو فيروس صحي .. وفيروس اقتصادي .. وفيروس سياسي أيضًا ."، وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "نقول لكافة دول العالم .. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية .. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير."

وتابع: "بقي العالم لسنوات يتجادل.. من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا في زمن الكورونا .. أن الحصان وعربته تحملهما الصحة .. وتقودهما مرغمين حيث تريد.. وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!".