النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

"محمد بن راشد": "كورونا" جعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه

قال: إنه فيروس صحي واقتصادي وسياسي

قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، إن "فيروس كورونا هو فيروس صحي .. وفيروس اقتصادي .. وفيروس سياسي أيضًا ."، وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "نقول لكافة دول العالم .. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية .. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير."
وتابع: "بقي العالم لسنوات يتجادل.. من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا في زمن الكورونا .. أن الحصان وعربته تحملهما الصحة .. وتقودهما مرغمين حيث تريد.. وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!".

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"محمد بن راشد": "كورونا" جعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه
سبق

قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، إن "فيروس كورونا هو فيروس صحي .. وفيروس اقتصادي .. وفيروس سياسي أيضًا ."، وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "نقول لكافة دول العالم .. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية .. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير."
وتابع: "بقي العالم لسنوات يتجادل.. من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا في زمن الكورونا .. أن الحصان وعربته تحملهما الصحة .. وتقودهما مرغمين حيث تريد.. وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!".

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
03:18 PM

"محمد بن راشد": "كورونا" جعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه

قال: إنه فيروس صحي واقتصادي وسياسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
6,371

قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، إن "فيروس كورونا هو فيروس صحي .. وفيروس اقتصادي .. وفيروس سياسي أيضًا ."، وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "نقول لكافة دول العالم .. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية .. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير."
وتابع: "بقي العالم لسنوات يتجادل.. من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا في زمن الكورونا .. أن الحصان وعربته تحملهما الصحة .. وتقودهما مرغمين حيث تريد.. وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,051
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,209
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,841
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,111

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة