"تعليم القنفذة" يعتمد "النقل الداخلي" للمعلمين والمعلمات
الحسني :الاستعلام عن نتيجة الحركة متاح عبر برنامج "نور"
اعتمد مدير "تعليم القنفذة" بالإنابة أحمد الهيثمي، اليوم، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ.
وقال مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني: تم نقل عدد ٣١١ معلماً من المتقدمين للحركة وعددهم ٨٧٢ معلماً بنسبة ٣٥.٦٧ % كما تم نقل عدد ٢٢٠ معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن ٥٥١ معلمة بنسبة ٣٩.٩٣%.
وأضاف: يمكن للمعلم/ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"؛ على أن تكون المباشرة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٣٩ ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم/ة في نظام "نور" في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس ٢٨/ ١٠ / ١٤٣٩.
وأردف: سيتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب، وأقدم شكري وتقديري للزملاء والزميلات على ما بذلوه من جهد لإنجاح الحركة.
"تعليم القنفذة" يعتمد "النقل الداخلي" للمعلمين والمعلمات
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-07-02
اعتمد مدير "تعليم القنفذة" بالإنابة أحمد الهيثمي، اليوم، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ.
وقال مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني: تم نقل عدد ٣١١ معلماً من المتقدمين للحركة وعددهم ٨٧٢ معلماً بنسبة ٣٥.٦٧ % كما تم نقل عدد ٢٢٠ معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن ٥٥١ معلمة بنسبة ٣٩.٩٣%.
وأضاف: يمكن للمعلم/ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"؛ على أن تكون المباشرة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٣٩ ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم/ة في نظام "نور" في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس ٢٨/ ١٠ / ١٤٣٩.
وأردف: سيتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب، وأقدم شكري وتقديري للزملاء والزميلات على ما بذلوه من جهد لإنجاح الحركة.
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
03:38 PM
"تعليم القنفذة" يعتمد "النقل الداخلي" للمعلمين والمعلمات
الحسني :الاستعلام عن نتيجة الحركة متاح عبر برنامج "نور"
اعتمد مدير "تعليم القنفذة" بالإنابة أحمد الهيثمي، اليوم، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ.
وقال مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني: تم نقل عدد ٣١١ معلماً من المتقدمين للحركة وعددهم ٨٧٢ معلماً بنسبة ٣٥.٦٧ % كما تم نقل عدد ٢٢٠ معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن ٥٥١ معلمة بنسبة ٣٩.٩٣%.
وأضاف: يمكن للمعلم/ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"؛ على أن تكون المباشرة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٣٩ ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم/ة في نظام "نور" في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس ٢٨/ ١٠ / ١٤٣٩.
وأردف: سيتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب، وأقدم شكري وتقديري للزملاء والزميلات على ما بذلوه من جهد لإنجاح الحركة.