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رئيس جامعة الملك خالد: التنافسية العالمية للجامعات السعودية انعكاس لاهتمام القيادة

ثمّن التطور الحاصل على مستوى البنية المادية والبشرية وتعزيز العمل العلمي والبحثي

نوّه رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بما حققته الجامعات السعودية من مراكز عالمية متقدمة في مختلف المجالات وفي مقدمتها البحث العلمي والابتكار والتصنيفات الدولية.

وقال "السلمي": هذه النجاحات المتتالية هي انعكاس طبيعي لما تبذله الدولة من جهود واهتمام كبير بالتعليم والجامعات.
وأشار إلى أن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ تحققت نتائجها عبر ما تحرزه الجامعات السعودية من تقدم على مختلف الأصعدة.

وأضاف: ظهور 15 جامعة سعودية في نتائج تصنيف التايمز 2022 بزيادة 50% عن العام الماضي، مؤشرٌ على التطور الذي تحظى به الجامعات السعودية في بنيتها المادية والبشرية وتعزيز العمل العلمي والبحثي.
وأشاد بدور وزارة التعليم والجهود التي يبذلها الوزير الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الأستاذ الدكتور محمد السديري في هذا الاتجاه.

وأكد "السلمي" حرص جامعة الملك خالد كغيرها من الجامعات السعودية على ترجمة ما تحظى به من دعم واهتمام إلى المزيد من التقدم والتطور.

ولفت إلى أن الجامعة، وفق خطتها الاستراتيجية، تسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤية 2030 بما يمكّنها من المنافسة عالميّا لتكون ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة الملك خالد: التنافسية العالمية للجامعات السعودية انعكاس لاهتمام القيادة
سبق

نوّه رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بما حققته الجامعات السعودية من مراكز عالمية متقدمة في مختلف المجالات وفي مقدمتها البحث العلمي والابتكار والتصنيفات الدولية.

وقال "السلمي": هذه النجاحات المتتالية هي انعكاس طبيعي لما تبذله الدولة من جهود واهتمام كبير بالتعليم والجامعات.
وأشار إلى أن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ تحققت نتائجها عبر ما تحرزه الجامعات السعودية من تقدم على مختلف الأصعدة.

وأضاف: ظهور 15 جامعة سعودية في نتائج تصنيف التايمز 2022 بزيادة 50% عن العام الماضي، مؤشرٌ على التطور الذي تحظى به الجامعات السعودية في بنيتها المادية والبشرية وتعزيز العمل العلمي والبحثي.
وأشاد بدور وزارة التعليم والجهود التي يبذلها الوزير الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الأستاذ الدكتور محمد السديري في هذا الاتجاه.

وأكد "السلمي" حرص جامعة الملك خالد كغيرها من الجامعات السعودية على ترجمة ما تحظى به من دعم واهتمام إلى المزيد من التقدم والتطور.

ولفت إلى أن الجامعة، وفق خطتها الاستراتيجية، تسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤية 2030 بما يمكّنها من المنافسة عالميّا لتكون ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
04:20 PM

رئيس جامعة الملك خالد: التنافسية العالمية للجامعات السعودية انعكاس لاهتمام القيادة

ثمّن التطور الحاصل على مستوى البنية المادية والبشرية وتعزيز العمل العلمي والبحثي

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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نوّه رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بما حققته الجامعات السعودية من مراكز عالمية متقدمة في مختلف المجالات وفي مقدمتها البحث العلمي والابتكار والتصنيفات الدولية.

وقال "السلمي": هذه النجاحات المتتالية هي انعكاس طبيعي لما تبذله الدولة من جهود واهتمام كبير بالتعليم والجامعات.
وأشار إلى أن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ تحققت نتائجها عبر ما تحرزه الجامعات السعودية من تقدم على مختلف الأصعدة.

وأضاف: ظهور 15 جامعة سعودية في نتائج تصنيف التايمز 2022 بزيادة 50% عن العام الماضي، مؤشرٌ على التطور الذي تحظى به الجامعات السعودية في بنيتها المادية والبشرية وتعزيز العمل العلمي والبحثي.
وأشاد بدور وزارة التعليم والجهود التي يبذلها الوزير الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الأستاذ الدكتور محمد السديري في هذا الاتجاه.

وأكد "السلمي" حرص جامعة الملك خالد كغيرها من الجامعات السعودية على ترجمة ما تحظى به من دعم واهتمام إلى المزيد من التقدم والتطور.

ولفت إلى أن الجامعة، وفق خطتها الاستراتيجية، تسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤية 2030 بما يمكّنها من المنافسة عالميّا لتكون ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.

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