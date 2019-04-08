جولات رقابية لـ "سياحة الطائف" تضبط مخالفات على حافلات نقل المعتمرين

تمثلت في عدم وجود منظمين معتمدين من "الهيئة" ومرشد وعشوائية بالوقوف

رصدَ مراقبو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، ومن خلال جولة رقابية، جملة من المخالفات على الحافلات في مركز الهدا السياحي، وجامع الصحابي عبدالله ابن العباس -رضي الله عنهما-، ومسجد الكوع، فيما شملت المخالفات المرصودة عشوائية الوقوف أمام المواقع السياحية، وعدم وجود منظمّي رحلات سياحية معتمدين من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعدم وجود مرشد سياحي معتمد، في الوقت الذي أكّدت فيه الهيئة استمرارية الجولات الرقابية على الحافلات المخالفة خلال الفترة القادمة.

الحملة نفّذها مراقبو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف على الحافلات التي تنقل الزوار والمعتمرين في رحلات لزيارة المواقع السياحية والتاريخية والأثرية في الطائف بهدف تمكينهم من الاطلاع على ما تتميز به المحافظة من مقومات وإمكانات لها أبعاد اجتماعية وثقافية وبيئية واقتصادية انطلاقاً من قيمها الإسلامية وأصالة تراثها.

يُشار إلى أنَ تجمعات للمعتمرين، خاصةً لدى بعض المساجد القديمة والأثرية كانت تحدث في وقتٍ سابق، وقد رصدتها "سبق"، في حينه، ما أدى إلى تزايد البدع من قبلهم، لحين تدخل الجهات المختصة التي تعاملت مع الموقف وبحزم.