النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم

في مقدمتهم نائب الرئيس اليمني ومبعوث رئيس وزراء البحرين

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الملكي أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر الأمير بندر بالرياض مساء اليوم المعزين من الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.


كما استقبل الأمراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مبعوث رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ونائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي بن محسن بن صالح، ورئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين بن عبدالملك بن سعيد, الذين قدموا العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الملكي أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر الأمير بندر بالرياض مساء اليوم المعزين من الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.


كما استقبل الأمراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مبعوث رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ونائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي بن محسن بن صالح، ورئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين بن عبدالملك بن سعيد, الذين قدموا العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
12:13 AM

أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم

في مقدمتهم نائب الرئيس اليمني ومبعوث رئيس وزراء البحرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,604

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الملكي أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر الأمير بندر بالرياض مساء اليوم المعزين من الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.


كما استقبل الأمراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مبعوث رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ونائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي بن محسن بن صالح، ورئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين بن عبدالملك بن سعيد, الذين قدموا العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
29,822
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,361
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,450
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,449

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة