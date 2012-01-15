"مصطفى الفقيه" يحتفل بزواج ابنته في جدة

احتفل المستشار الإعلامي مصطفى الفقيه، بعقد قران ابنته، على المهندس عبدالله العبودي، مساء أمس الخميس.

وقد عقد القران في نادي الكهرباء بجدة؛ بحضور لفيف من زملائه في الوسط الإعلامي وأهل العروسين.