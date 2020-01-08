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زلزال بقوة 6.4 درجة في جزيرة بورتوريكو.. وإعلان حالة الطوارئ

قامت بنشر قوات الحرس الوطني وتعبئة عامة بالمناطق الأكثر تضررًا

أعلنت واندا فاسكيز، حاكمة بورتوريكو، أمس الثلاثاء حالة الطوارئ بعد زلزال بقوة 6.4 درجة، ضرب جنوب الجزيرة؛ ما تسبب في أضرار كبيرة.

وتفصيلاً، قالت فاسكيز إن إعلان حال الطوارئ سيسمح بنشر قوات الحرس الوطني في الجزيرة، مؤكدة تعبئة عامة في المناطق الأكثر تضررًا.

وطمأنت السكان بأن المرافئ لم تتضرر، وأن مخزونات الجزيرة من المحروقات ووقود الديزل والغاز الطبيعي تكفي لأسابيع.

وأعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع عند الساعة 4.24 (8.24 ت غ)، وقد حدد مركزه على بعد 13.6 كلم جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة، بعمق 7 كيلومترات، لكنه خفض قوة الزلزال من 6.6 درجة أعلنها مسبقًا إلى 6.5، ثم إلى 6.4 درجة، إضافة إلى رصد أكثر من 12 هزة ارتدادية للزلزال.

حاكمة بورتوريكو واندا فاسكيز زلزال

الرئيسية/ أخبار العالم

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زلزال بقوة 6.4 درجة في جزيرة بورتوريكو.. وإعلان حالة الطوارئ
سبق

أعلنت واندا فاسكيز، حاكمة بورتوريكو، أمس الثلاثاء حالة الطوارئ بعد زلزال بقوة 6.4 درجة، ضرب جنوب الجزيرة؛ ما تسبب في أضرار كبيرة.

وتفصيلاً، قالت فاسكيز إن إعلان حال الطوارئ سيسمح بنشر قوات الحرس الوطني في الجزيرة، مؤكدة تعبئة عامة في المناطق الأكثر تضررًا.

وطمأنت السكان بأن المرافئ لم تتضرر، وأن مخزونات الجزيرة من المحروقات ووقود الديزل والغاز الطبيعي تكفي لأسابيع.

وأعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع عند الساعة 4.24 (8.24 ت غ)، وقد حدد مركزه على بعد 13.6 كلم جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة، بعمق 7 كيلومترات، لكنه خفض قوة الزلزال من 6.6 درجة أعلنها مسبقًا إلى 6.5، ثم إلى 6.4 درجة، إضافة إلى رصد أكثر من 12 هزة ارتدادية للزلزال.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
02:03 AM

زلزال بقوة 6.4 درجة في جزيرة بورتوريكو.. وإعلان حالة الطوارئ

قامت بنشر قوات الحرس الوطني وتعبئة عامة بالمناطق الأكثر تضررًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت واندا فاسكيز، حاكمة بورتوريكو، أمس الثلاثاء حالة الطوارئ بعد زلزال بقوة 6.4 درجة، ضرب جنوب الجزيرة؛ ما تسبب في أضرار كبيرة.

وتفصيلاً، قالت فاسكيز إن إعلان حال الطوارئ سيسمح بنشر قوات الحرس الوطني في الجزيرة، مؤكدة تعبئة عامة في المناطق الأكثر تضررًا.

وطمأنت السكان بأن المرافئ لم تتضرر، وأن مخزونات الجزيرة من المحروقات ووقود الديزل والغاز الطبيعي تكفي لأسابيع.

وأعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع عند الساعة 4.24 (8.24 ت غ)، وقد حدد مركزه على بعد 13.6 كلم جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة، بعمق 7 كيلومترات، لكنه خفض قوة الزلزال من 6.6 درجة أعلنها مسبقًا إلى 6.5، ثم إلى 6.4 درجة، إضافة إلى رصد أكثر من 12 هزة ارتدادية للزلزال.

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