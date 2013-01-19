"العازمي" يبحث احتياجات مكلّفي مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف‎

خلال لقائه الممارسين الصحيين بالمنطقة وأثنى على جهودهم في تقديم الخدمات

نظّمت إدارة الشؤون الطبية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية؛ لقاء مع الممارسين الصحيين المكلفين في منطقة الجوف، للاطلاع على احتياجات ومتطلبات المكلفين ومناقشة بعض القضايا وطرق حلها.

وافتتح نائب المدير العام التنفيذي الدكتور منصور العازمي، اللقاء بالترحيب بالمكلفين للمدينة بمنطقة الجوف والثناء على جهودهم في خدمة المنطقة والرقي بالخدمة المقدمة في المستشفيات.

وأكد العازمي أنه سيعقد لقاءات دورية ومستمرة مع بقية الممارسين الصحيين التابعين للمدينة والمكلفين بالمستشفيات في جميع المناطق، للاطلاع على احتياجاتهم ومتابعتهم باستمرار حسب خطة هذا العام.