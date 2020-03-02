مدير شرطة الطائف يقلِّد "الحارثي" و"الطويرقي" رتبهما الجديدة

قلّد مدير شرطة محافظة الطائف اللواء، علي بن سليم العطوي، العقيد عبدالله بن علي الحارثي، والرائد سالم بن عبيد الله الطويرقي، رتبهم الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقية "الحارثي" من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد" وترقية "الطويرقي" من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".

وهنأ اللواء "العطوي" الضابطين المترقيين بهذه المناسبة، متمنياً لهما المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثاً إياهما على بذل الجهد والتفاني في أداء العمل.

ورفع العميد عبدالله الحارثي والمقدم سالم الطويرقي، شكرهما لله -سبحانه وتعالى- ثم لولاة الأمر بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة والتي اعتبروها وسام فخر واعتزاز، سائلين الله -عز وجل- أن يعينهما على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن الغالي.

حضر التقليد مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد، شرف بن خلف الله الثمالي.