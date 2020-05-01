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القوة الخاصة للأمن بمشروع البحر الأحمر تشارك في تطبيق منع التجول بأملج

خلت الشوارع من المارة تأكيداً لوعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي

شاركت القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر بمحافظة أملج بتوجيه من قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد بدر بن عبدالمحسن الخيال في تطبيق قرار منع التجول من خلال عدد من النقاط والمواقع والميادين والطرق الرئيسة بمحافظة أملج.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بمتابعة من قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر بأملج العميد منصور بن ناصر الفايز، والمشرف على العمل الميداني مدير إدارة العمليات المقدم ركن بندر بن عبدالله الجهني.

وساندت القوة الخاصة للأمن والحماية أعمال الشرطة والقطاعات العسكرية الأخرى، وذلك بقيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية في أوقات أمر منع التجول، في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى.

وقد شهدت الشوارع تواجد رجال الأمن وبدت الشوارع والطرقات والميادين خالية من المارة في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد منع التجول مشروع البحر الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوة الخاصة للأمن بمشروع البحر الأحمر تشارك في تطبيق منع التجول بأملج
سبق

شاركت القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر بمحافظة أملج بتوجيه من قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد بدر بن عبدالمحسن الخيال في تطبيق قرار منع التجول من خلال عدد من النقاط والمواقع والميادين والطرق الرئيسة بمحافظة أملج.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بمتابعة من قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر بأملج العميد منصور بن ناصر الفايز، والمشرف على العمل الميداني مدير إدارة العمليات المقدم ركن بندر بن عبدالله الجهني.

وساندت القوة الخاصة للأمن والحماية أعمال الشرطة والقطاعات العسكرية الأخرى، وذلك بقيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية في أوقات أمر منع التجول، في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى.

وقد شهدت الشوارع تواجد رجال الأمن وبدت الشوارع والطرقات والميادين خالية من المارة في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:42 AM

القوة الخاصة للأمن بمشروع البحر الأحمر تشارك في تطبيق منع التجول بأملج

خلت الشوارع من المارة تأكيداً لوعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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شاركت القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر بمحافظة أملج بتوجيه من قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد بدر بن عبدالمحسن الخيال في تطبيق قرار منع التجول من خلال عدد من النقاط والمواقع والميادين والطرق الرئيسة بمحافظة أملج.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بمتابعة من قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر بأملج العميد منصور بن ناصر الفايز، والمشرف على العمل الميداني مدير إدارة العمليات المقدم ركن بندر بن عبدالله الجهني.

وساندت القوة الخاصة للأمن والحماية أعمال الشرطة والقطاعات العسكرية الأخرى، وذلك بقيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية في أوقات أمر منع التجول، في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى.

وقد شهدت الشوارع تواجد رجال الأمن وبدت الشوارع والطرقات والميادين خالية من المارة في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

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