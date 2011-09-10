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"سند محمد بن سلمان": عطاء مبادرة الزواج يتجاوز 395 مليون ريال

صرف العطاء لأكثر من 20 ألف شاب من حديثي الزواج

استمرارًا للجهود المبذولة من برنامج "سند محمد بن سلمان" عبر مبادرة "سند الزواج" الهادفة إلى مساندة شباب الوطن من حديثي الزواج؛ فقد تم صرف العطاء لأكثر من 20 ألف مستفيد، لتتجاوز بذلك نسبة المستفيدين 80% من العدد المستهدف، فيما فاقت قيمة العطاء 395 مليون ريال سعودي.

يأتي البرنامج امتداداً لما يقدمه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- من مبادرات مجتمعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعرفي لمختلف الفئات؛ سعيًا منه –أيده الله- إلى تعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال المبادرات التي تأخذ بعين الاعتبار الطموحات المُستقبلية لصناعة أثر مستدام.

وكان البرنامج أعلن عن مبادرة "سند الزواج"، كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل حاليًّا على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة.

وشمل عطاء برنامج سند محمد بن سلمان المستفيدين في جميع مناطق المملكة؛ إذ كانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد المستفيدين، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التي تليها، فيما توزعت المراتب المتبقية على مختلف مناطق المملكة.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي من خلال مبادراته المختلفة؛ حيث يحرص على تقديم محتوى معرفي كجزء من إجراءات التقديم.

وفيما يتصل بمبادرة "سند الزواج" فقد استفاد معظم المتقدمين عليها من دورة الوعي المالي، التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في التقديم.

يذكر أن عملية التحقق ومطابقة البيانات جارية لمن سبق لهم التسجيل؛ حيث سيتم إكمال إجراءات الصرف حسب المتبع بما يتماشى مع الضوابط المحددة للمبادرة والمستهدفات الخاصة بذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سند محمد بن سلمان": عطاء مبادرة الزواج يتجاوز 395 مليون ريال
سبق

استمرارًا للجهود المبذولة من برنامج "سند محمد بن سلمان" عبر مبادرة "سند الزواج" الهادفة إلى مساندة شباب الوطن من حديثي الزواج؛ فقد تم صرف العطاء لأكثر من 20 ألف مستفيد، لتتجاوز بذلك نسبة المستفيدين 80% من العدد المستهدف، فيما فاقت قيمة العطاء 395 مليون ريال سعودي.

يأتي البرنامج امتداداً لما يقدمه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- من مبادرات مجتمعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعرفي لمختلف الفئات؛ سعيًا منه –أيده الله- إلى تعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال المبادرات التي تأخذ بعين الاعتبار الطموحات المُستقبلية لصناعة أثر مستدام.

وكان البرنامج أعلن عن مبادرة "سند الزواج"، كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل حاليًّا على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة.

وشمل عطاء برنامج سند محمد بن سلمان المستفيدين في جميع مناطق المملكة؛ إذ كانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد المستفيدين، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التي تليها، فيما توزعت المراتب المتبقية على مختلف مناطق المملكة.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي من خلال مبادراته المختلفة؛ حيث يحرص على تقديم محتوى معرفي كجزء من إجراءات التقديم.

وفيما يتصل بمبادرة "سند الزواج" فقد استفاد معظم المتقدمين عليها من دورة الوعي المالي، التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في التقديم.

يذكر أن عملية التحقق ومطابقة البيانات جارية لمن سبق لهم التسجيل؛ حيث سيتم إكمال إجراءات الصرف حسب المتبع بما يتماشى مع الضوابط المحددة للمبادرة والمستهدفات الخاصة بذلك.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
08:58 PM

"سند محمد بن سلمان": عطاء مبادرة الزواج يتجاوز 395 مليون ريال

صرف العطاء لأكثر من 20 ألف شاب من حديثي الزواج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استمرارًا للجهود المبذولة من برنامج "سند محمد بن سلمان" عبر مبادرة "سند الزواج" الهادفة إلى مساندة شباب الوطن من حديثي الزواج؛ فقد تم صرف العطاء لأكثر من 20 ألف مستفيد، لتتجاوز بذلك نسبة المستفيدين 80% من العدد المستهدف، فيما فاقت قيمة العطاء 395 مليون ريال سعودي.

يأتي البرنامج امتداداً لما يقدمه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- من مبادرات مجتمعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعرفي لمختلف الفئات؛ سعيًا منه –أيده الله- إلى تعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال المبادرات التي تأخذ بعين الاعتبار الطموحات المُستقبلية لصناعة أثر مستدام.

وكان البرنامج أعلن عن مبادرة "سند الزواج"، كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل حاليًّا على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة.

وشمل عطاء برنامج سند محمد بن سلمان المستفيدين في جميع مناطق المملكة؛ إذ كانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد المستفيدين، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التي تليها، فيما توزعت المراتب المتبقية على مختلف مناطق المملكة.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي من خلال مبادراته المختلفة؛ حيث يحرص على تقديم محتوى معرفي كجزء من إجراءات التقديم.

وفيما يتصل بمبادرة "سند الزواج" فقد استفاد معظم المتقدمين عليها من دورة الوعي المالي، التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في التقديم.

يذكر أن عملية التحقق ومطابقة البيانات جارية لمن سبق لهم التسجيل؛ حيث سيتم إكمال إجراءات الصرف حسب المتبع بما يتماشى مع الضوابط المحددة للمبادرة والمستهدفات الخاصة بذلك.

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