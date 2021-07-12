النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يستمر في استهداف الأتراك .. إصابة 1.016 شخصًا خلال يوم

تسجيل 21 وفاة جديدة

سجلت تركيا اليوم (السبت)، 1.016 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 211.981 حالة.

وأضاف "قوجة" أن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5.344 شخصًا، إثر رصد 21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يستمر في استهداف الأتراك .. إصابة 1.016 شخصًا خلال يوم
سبق

سجلت تركيا اليوم (السبت)، 1.016 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 211.981 حالة.

وأضاف "قوجة" أن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5.344 شخصًا، إثر رصد 21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:07 PM

"كورونا" يستمر في استهداف الأتراك .. إصابة 1.016 شخصًا خلال يوم

تسجيل 21 وفاة جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,143

سجلت تركيا اليوم (السبت)، 1.016 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 211.981 حالة.

وأضاف "قوجة" أن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5.344 شخصًا، إثر رصد 21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,736
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,006
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,738
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,961

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة