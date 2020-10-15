البيئة تحتفي بيوم الأغذية العالمي ومرور 75 عامًا على إنشاء المنظمة الأممية

الغامدي: احتفاء المملكة يؤكد أهمية الغذاء وضرورة توفيره لكل فرد على أرضها

احتفت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الخميس بيوم الأغذية العالمي الـ40، والذكرى الخامسة والسبعين على إنشاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وقد جرت مراسم الاحتفاء بأحد المجمعات التجارية بجدة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن احتفال المملكة يأتي تأكيدًا لأهمية الغذاء، وضرورة توفيره لكل فرد متواجد على أرضها من مواطن أو مقيم على حد سواء؛ مضيفًا أن حكومتنا الرشيدة بقيادة راعي نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- قدما الدعم اللا محدود للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في العالم؛ حيث شهدت التنمية الزراعية الشاملة معدلات نمو عالية في مجال التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار إلى أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى؛ أن ندرك الحاجة إلى دعم أبطالنا "أبطال الغذاء" من المزارعين والعاملين في جميع قطاعات النظام الغذائي الذين يبذلون قصارى جهدهم لإيصال الطعام من المزرعة إلى المائدة حتى في الأوضاع العالمية الصعبة والراهنة التي لم يسبق لها مثيل، والناجمة عن أزمة كيوفيد 19 الراهنة.

من جهته بيّن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل الشيخ، أن هناك معرضًا مصاحبًا لمدة يومين يشارك فيه عدد من الجهات؛ كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة العامة للغذاء والدواء بجدة، والمركز الوطني للثروة السمكية بجدة، وأمانة محافظة جدة؛ حيث سعت تلك الجهات المشاركة في تحقيق أهدافه.