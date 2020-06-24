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مفتي لبنان: قرار المملكة بتنظيم فريضة الحج تأكيد حرصها على سلامة وصحة الحجيج

في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا

أشاد مفتي لبنان عبد اللطيف دريان بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بتنظيم فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة بسبب فيروس كورونا.
وأشار المفتي دريان إلى أن: "قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين هو تأكيد على حرص المملكة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا".
وشدد على أن: "للمملكة العربية السعودية أن تأخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تراها مناسبة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وهو ما يمليه عليها الواجب الشرعي تجاه المسلمين"، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومرض وبلاء ومن شرور الأعداء.

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مفتي لبنان: قرار المملكة بتنظيم فريضة الحج تأكيد حرصها على سلامة وصحة الحجيج
سبق

أشاد مفتي لبنان عبد اللطيف دريان بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بتنظيم فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة بسبب فيروس كورونا.
وأشار المفتي دريان إلى أن: "قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين هو تأكيد على حرص المملكة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا".
وشدد على أن: "للمملكة العربية السعودية أن تأخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تراها مناسبة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وهو ما يمليه عليها الواجب الشرعي تجاه المسلمين"، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومرض وبلاء ومن شرور الأعداء.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:48 PM

مفتي لبنان: قرار المملكة بتنظيم فريضة الحج تأكيد حرصها على سلامة وصحة الحجيج

في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد مفتي لبنان عبد اللطيف دريان بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بتنظيم فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة بسبب فيروس كورونا.
وأشار المفتي دريان إلى أن: "قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين هو تأكيد على حرص المملكة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا".
وشدد على أن: "للمملكة العربية السعودية أن تأخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تراها مناسبة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وهو ما يمليه عليها الواجب الشرعي تجاه المسلمين"، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومرض وبلاء ومن شرور الأعداء.

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