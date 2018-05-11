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"السريحي" يقلّد 5 رؤساء رقباء بعد ترقيتهم

قلّد مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي، رؤساء الرقباء عائض علي الحربي ومتعب علي الحربي وجهز طويلع المطيري وأحمد مرضي الزهراني وأحمد حسين العبدلي رتبة رئيس رقباء.

وأكد المترقون أن هذه الترقيات ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة دينهم ثم وطنهم ومليكهم.

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"السريحي" يقلّد 5 رؤساء رقباء بعد ترقيتهم
سبق

قلّد مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي، رؤساء الرقباء عائض علي الحربي ومتعب علي الحربي وجهز طويلع المطيري وأحمد مرضي الزهراني وأحمد حسين العبدلي رتبة رئيس رقباء.

وأكد المترقون أن هذه الترقيات ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة دينهم ثم وطنهم ومليكهم.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:21 PM

"السريحي" يقلّد 5 رؤساء رقباء بعد ترقيتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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5,837

قلّد مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي، رؤساء الرقباء عائض علي الحربي ومتعب علي الحربي وجهز طويلع المطيري وأحمد مرضي الزهراني وأحمد حسين العبدلي رتبة رئيس رقباء.

وأكد المترقون أن هذه الترقيات ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة دينهم ثم وطنهم ومليكهم.

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