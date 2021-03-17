النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرض مسن فرنسي للطعن قرب كنيسة جنوب البلاد

المهاجم لاذ بالفرار

تعرض رجل مسنّ للطعن، اليوم (الأربعاء)، على مقربة من كنيسة سانت روك في مدينة مونبيلييه، جنوب فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في حدود منتصف النهار، بالتوقيت المحلي، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 75 عاماً، تعرّض لاعتداء في شارع الكنيسة.

وأضافت أن المهاجم لاذ بالفرار.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تعرض مسن فرنسي للطعن قرب كنيسة جنوب البلاد
سبق

تعرض رجل مسنّ للطعن، اليوم (الأربعاء)، على مقربة من كنيسة سانت روك في مدينة مونبيلييه، جنوب فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في حدود منتصف النهار، بالتوقيت المحلي، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 75 عاماً، تعرّض لاعتداء في شارع الكنيسة.

وأضافت أن المهاجم لاذ بالفرار.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
05:33 PM

تعرض مسن فرنسي للطعن قرب كنيسة جنوب البلاد

المهاجم لاذ بالفرار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
435

تعرض رجل مسنّ للطعن، اليوم (الأربعاء)، على مقربة من كنيسة سانت روك في مدينة مونبيلييه، جنوب فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في حدود منتصف النهار، بالتوقيت المحلي، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 75 عاماً، تعرّض لاعتداء في شارع الكنيسة.

وأضافت أن المهاجم لاذ بالفرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,186
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,322
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,168
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,511

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة