"القرشي" لـ"سبق": مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام مقاوم للظروف المناخية

للارتقاء بالخدمات المقدمة.. وروعي فيها كبر حجمها وارتفاعها لتسهيل إدارة الحشود

كشف وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشيات، لـ"سبق" تفاصيل مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.

وقال "القرشي": إن وكالة المشاريع والدراسات الهندسية أنهت توريد وتركيب لوحات معدنية معالجة ومقاومة للظروف المناخية ومزودة بإنارة LED على أبواب التوسعة السعودية الثانية من الخارج، مرقمةً بلغتين، وروعي فيها كبر حجمها وارتفاعها العالي؛ ليسهل رؤيتها للقاصد عن بعد مع الاحتفاظ بأرقام الأبواب الحالية على مستوى أقل للداخلين معها.

وأضاف "القرشي" أن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام يساعد في عملية إدارة الحشود من خلال إيضاح أرقام الأبواب المستفاد منها في الدخول أو الخروج، متزامناً مع بث الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية الموزعة بساحات المسجد الحرام.

ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.

وأوضح أن المشروع يعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن العديد من المشروعات التطويرية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين، مؤكداً أن هذا الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقاَ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي.