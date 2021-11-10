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"خوجة" يقترح تبني مسابقة محلية كبرى للتصوير الفوتوغرافي على مستوى المملكة

يرى أن يكون الهدف منها اكتشاف المحترفين والمواهب للدخول في "كأس العالم"

ناشد الفنان الفوتوغرافي والمحكم الدولي طارق خوجة، وزارة الثقافة تبني فكرة إقامة مسابقة محلية كبرى للتصوير الفوتوغرافي على مستوى المملكة، وعمل تصفية المتسابقين بآلية معينة يتم شرحها لاحقاُ، والفائزون بهذه المناسبة يتم ترشيحهم بشكل تلقائي للدخول في مسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي التي تقام كل سنة، ويبدأ استقبال الأعمال من شهر سبتمبر.

وأشار "خوجة" إلى أن المقترح يأتي في ظل مطالبات من عدد من المصورين الفوتوغرافيين بترشيح أسماء فنانين بما أني المحكم المعتمد للمسابقة للمشاركة في مسابقة كأس العالم، وكم كنت آمل أن يكون الاختيار شفافًا أكثر وعامًا لاكتشاف كل الفنانين، وليس فقط من لي صلة بهم، آمل أن ينال اقتراحي رؤية الثقافة لإعلاء الفن السعودي في جميع المحافل الدولية ومن أهمها مسابقة كأس العالم.

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"خوجة" يقترح تبني مسابقة محلية كبرى للتصوير الفوتوغرافي على مستوى المملكة
سبق

ناشد الفنان الفوتوغرافي والمحكم الدولي طارق خوجة، وزارة الثقافة تبني فكرة إقامة مسابقة محلية كبرى للتصوير الفوتوغرافي على مستوى المملكة، وعمل تصفية المتسابقين بآلية معينة يتم شرحها لاحقاُ، والفائزون بهذه المناسبة يتم ترشيحهم بشكل تلقائي للدخول في مسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي التي تقام كل سنة، ويبدأ استقبال الأعمال من شهر سبتمبر.

وأشار "خوجة" إلى أن المقترح يأتي في ظل مطالبات من عدد من المصورين الفوتوغرافيين بترشيح أسماء فنانين بما أني المحكم المعتمد للمسابقة للمشاركة في مسابقة كأس العالم، وكم كنت آمل أن يكون الاختيار شفافًا أكثر وعامًا لاكتشاف كل الفنانين، وليس فقط من لي صلة بهم، آمل أن ينال اقتراحي رؤية الثقافة لإعلاء الفن السعودي في جميع المحافل الدولية ومن أهمها مسابقة كأس العالم.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
09:51 PM

"خوجة" يقترح تبني مسابقة محلية كبرى للتصوير الفوتوغرافي على مستوى المملكة

يرى أن يكون الهدف منها اكتشاف المحترفين والمواهب للدخول في "كأس العالم"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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545

ناشد الفنان الفوتوغرافي والمحكم الدولي طارق خوجة، وزارة الثقافة تبني فكرة إقامة مسابقة محلية كبرى للتصوير الفوتوغرافي على مستوى المملكة، وعمل تصفية المتسابقين بآلية معينة يتم شرحها لاحقاُ، والفائزون بهذه المناسبة يتم ترشيحهم بشكل تلقائي للدخول في مسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي التي تقام كل سنة، ويبدأ استقبال الأعمال من شهر سبتمبر.

وأشار "خوجة" إلى أن المقترح يأتي في ظل مطالبات من عدد من المصورين الفوتوغرافيين بترشيح أسماء فنانين بما أني المحكم المعتمد للمسابقة للمشاركة في مسابقة كأس العالم، وكم كنت آمل أن يكون الاختيار شفافًا أكثر وعامًا لاكتشاف كل الفنانين، وليس فقط من لي صلة بهم، آمل أن ينال اقتراحي رؤية الثقافة لإعلاء الفن السعودي في جميع المحافل الدولية ومن أهمها مسابقة كأس العالم.

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