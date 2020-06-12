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جنوب إفريقيا: ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 58 ألفاً

عدد المتعافين من الفيروس يصل إلى 33.252 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا إلى 58 ألفاً و568 حالة، بعد تسجيل 3147 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بيان لوزارة الصحة بجنوب إفريقيا اليوم: عدد الوفيات بلغ 1284 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 33 ألفاً و252 متعافى.

وأشار البيان كذلك إلى أن البلاد أجرت منذ تفشي الفيروس مليوناً و26 ألفاً و399 اختباراً للكشف عن الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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جنوب إفريقيا: ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 58 ألفاً
سبق

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا إلى 58 ألفاً و568 حالة، بعد تسجيل 3147 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بيان لوزارة الصحة بجنوب إفريقيا اليوم: عدد الوفيات بلغ 1284 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 33 ألفاً و252 متعافى.

وأشار البيان كذلك إلى أن البلاد أجرت منذ تفشي الفيروس مليوناً و26 ألفاً و399 اختباراً للكشف عن الفيروس.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
01:56 PM

جنوب إفريقيا: ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 58 ألفاً

عدد المتعافين من الفيروس يصل إلى 33.252 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا إلى 58 ألفاً و568 حالة، بعد تسجيل 3147 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بيان لوزارة الصحة بجنوب إفريقيا اليوم: عدد الوفيات بلغ 1284 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 33 ألفاً و252 متعافى.

وأشار البيان كذلك إلى أن البلاد أجرت منذ تفشي الفيروس مليوناً و26 ألفاً و399 اختباراً للكشف عن الفيروس.

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