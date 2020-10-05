النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إزالة التعديات بالمجاردة" تستعيد 10 آلاف متر أراضي حكومية

فيما أكد المحافظ أنه سيتم تطبيق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات

قامت اليوم بلدية محافظة المجاردة ولجنة إزالة التعديات بالمحافظة وبمتابعة وإشراف من محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح بإزالة الإحداثات الواقعة على طريق(محبة) بمحافظة المجاردة، حيث تم استعادة ما يقارب (عشرة آلاف متر مربع)، وقد سلمت الأراضي لمندوب بلدية المجاردة.
وشدد محافظ المجاردة على الجميع بعدم التعدي على الأراضي الحكومية، منوهاً أنه ستطبق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إزالة التعديات بالمجاردة" تستعيد 10 آلاف متر أراضي حكومية
سبق

قامت اليوم بلدية محافظة المجاردة ولجنة إزالة التعديات بالمحافظة وبمتابعة وإشراف من محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح بإزالة الإحداثات الواقعة على طريق(محبة) بمحافظة المجاردة، حيث تم استعادة ما يقارب (عشرة آلاف متر مربع)، وقد سلمت الأراضي لمندوب بلدية المجاردة.
وشدد محافظ المجاردة على الجميع بعدم التعدي على الأراضي الحكومية، منوهاً أنه ستطبق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
07:17 PM

"إزالة التعديات بالمجاردة" تستعيد 10 آلاف متر أراضي حكومية

فيما أكد المحافظ أنه سيتم تطبيق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
5
2,825

قامت اليوم بلدية محافظة المجاردة ولجنة إزالة التعديات بالمحافظة وبمتابعة وإشراف من محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح بإزالة الإحداثات الواقعة على طريق(محبة) بمحافظة المجاردة، حيث تم استعادة ما يقارب (عشرة آلاف متر مربع)، وقد سلمت الأراضي لمندوب بلدية المجاردة.
وشدد محافظ المجاردة على الجميع بعدم التعدي على الأراضي الحكومية، منوهاً أنه ستطبق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,637
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,479
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,127

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة