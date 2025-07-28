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في وديته الثانية.. التعاون يتعادل مع بطل الدوري اليوناني

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة التعاون بطل كأس خادم الحرمَيْن الشريفَيْن ونظيره باوك بطل الدوري اليوناني بهدف لمثله، التي أُقيمت بينهما اليوم في هولندا.

وضع البوروندي سيدريك أميسي التعاون في المقدمة عند الدقيقة الـ33 قبل أن يتمكن الفريق اليوناني من تعديل النتيجة قبل 9 دقائق من النهاية عبر المهاجم الأيسلندي إنغاسون.

وهذه ثاني ودية يلعبها التعاون في معسكره الإعدادي المقام في هولندا؛ إذ فاز منتصف الأسبوع الماضي على فاماغوستا القبرصي بهدفَيْن مقابل هدف واحد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في وديته الثانية.. التعاون يتعادل مع بطل الدوري اليوناني
سبق

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة التعاون بطل كأس خادم الحرمَيْن الشريفَيْن ونظيره باوك بطل الدوري اليوناني بهدف لمثله، التي أُقيمت بينهما اليوم في هولندا.

وضع البوروندي سيدريك أميسي التعاون في المقدمة عند الدقيقة الـ33 قبل أن يتمكن الفريق اليوناني من تعديل النتيجة قبل 9 دقائق من النهاية عبر المهاجم الأيسلندي إنغاسون.

وهذه ثاني ودية يلعبها التعاون في معسكره الإعدادي المقام في هولندا؛ إذ فاز منتصف الأسبوع الماضي على فاماغوستا القبرصي بهدفَيْن مقابل هدف واحد.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
09:49 PM

في وديته الثانية.. التعاون يتعادل مع بطل الدوري اليوناني

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة التعاون بطل كأس خادم الحرمَيْن الشريفَيْن ونظيره باوك بطل الدوري اليوناني بهدف لمثله، التي أُقيمت بينهما اليوم في هولندا.

وضع البوروندي سيدريك أميسي التعاون في المقدمة عند الدقيقة الـ33 قبل أن يتمكن الفريق اليوناني من تعديل النتيجة قبل 9 دقائق من النهاية عبر المهاجم الأيسلندي إنغاسون.

وهذه ثاني ودية يلعبها التعاون في معسكره الإعدادي المقام في هولندا؛ إذ فاز منتصف الأسبوع الماضي على فاماغوستا القبرصي بهدفَيْن مقابل هدف واحد.

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