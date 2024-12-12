مصادر "سبق": حادثة القتل بالقرب من جامع بالرياض بسبب جريمة وقعت قبل 20 عاماً في بيشة

قام ابن المقتول اليوم بقتل قريب القاتل

كشفت مصادر "سبق" أن حادثة إطلاق النار التي حدثت بالرياض صباح اليوم خارج المحكمة الجزائية وانتهت بوفاة شخص كانت إثر قضية قتل سابقة وقعت قبل عشرين عاما في محافظة بيشة بعد قيام ابن المقتول اليوم بقتل قريب القاتل .

وأشارت المصادر أن المقتول بحادثة اليوم هو والد شاب حدث بينه وبين شخص آخر خلاف قبل عشرين عاماً في محافظة بيشة .

وكانت القضية تنظر في المحكمة الجزائية في مدينة الرياض ، وعلى إثر القضية وتبعاتها ، وقعت اليوم جريمة القتل بالقرب من أحد المساجد خارج المحكمة بعد قيام قريب المجني عليه قبل عشرين سنة بإطلاق النار على والد الجاني ليتم نقله للمستشفى بحالة حرجة ليعلن عن وفاته لاحقا، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة.