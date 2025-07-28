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شاهد .. "النقل التعليمي" تنشر صوراً للحافلات الجديدة أثناء شحنها للسعودية

استعداداً لتقديم #النقل_المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة العام المقبل

نشرت شركة تطوير النقل التعليمي، اليوم، صوراً لبدء شحن الحافلات المدرسية الجديدة إلى #السعودية استعداداً لتقديم خدمة #النقل_المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي المقبل.

جاءت تلك الصور عبر حساب الشركة على "تويتر"، تحت وسم: #نوصلهم_لأحلامهم.

وفي وقتٍ سابقٍ كانت الشركة الحكومية قد أكّدت أنه استعداداً للعام الدراسي المقبل 1441هـ، واستمراراً لتوجهات الشركة في تحديث أسطول #النقل_المدرسي بشكلٍ مستمرٍ لضخ أكثر من 3100 حافلة جديدة، يتم تصنيع مجموعة من الحافلات المدرسية الجديدة، وفق مواصفات وتجهيزات تضمن -بإذن الله- الراحة والأمان للطلاب والطالبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "النقل التعليمي" تنشر صوراً للحافلات الجديدة أثناء شحنها للسعودية
سبق

نشرت شركة تطوير النقل التعليمي، اليوم، صوراً لبدء شحن الحافلات المدرسية الجديدة إلى #السعودية استعداداً لتقديم خدمة #النقل_المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي المقبل.

جاءت تلك الصور عبر حساب الشركة على "تويتر"، تحت وسم: #نوصلهم_لأحلامهم.

وفي وقتٍ سابقٍ كانت الشركة الحكومية قد أكّدت أنه استعداداً للعام الدراسي المقبل 1441هـ، واستمراراً لتوجهات الشركة في تحديث أسطول #النقل_المدرسي بشكلٍ مستمرٍ لضخ أكثر من 3100 حافلة جديدة، يتم تصنيع مجموعة من الحافلات المدرسية الجديدة، وفق مواصفات وتجهيزات تضمن -بإذن الله- الراحة والأمان للطلاب والطالبات.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
10:08 AM

شاهد .. "النقل التعليمي" تنشر صوراً للحافلات الجديدة أثناء شحنها للسعودية

استعداداً لتقديم #النقل_المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة العام المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,068

نشرت شركة تطوير النقل التعليمي، اليوم، صوراً لبدء شحن الحافلات المدرسية الجديدة إلى #السعودية استعداداً لتقديم خدمة #النقل_المدرسي لـ 1,2 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي المقبل.

جاءت تلك الصور عبر حساب الشركة على "تويتر"، تحت وسم: #نوصلهم_لأحلامهم.

وفي وقتٍ سابقٍ كانت الشركة الحكومية قد أكّدت أنه استعداداً للعام الدراسي المقبل 1441هـ، واستمراراً لتوجهات الشركة في تحديث أسطول #النقل_المدرسي بشكلٍ مستمرٍ لضخ أكثر من 3100 حافلة جديدة، يتم تصنيع مجموعة من الحافلات المدرسية الجديدة، وفق مواصفات وتجهيزات تضمن -بإذن الله- الراحة والأمان للطلاب والطالبات.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,209
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,348
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,282
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,184

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