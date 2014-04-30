إمارة مكة نكشف تفاصيل المنتدى الاقتصادي وتطلق حساباته في وسائل التواصل

يرعاه أمير المنطقة الأحد المقبل.. بمشاركة 59 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها

يرعى أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، الأحد المقبل، أعمال منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي في نسخته الأولى تحت شعار "استثمر في مكة.. من الرؤية إلى الإنجاز" في فندق ريتز كارلتون، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وبالتنسيق مع غرفتَيْ مكة والطائف.

وأزاحت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم، الستار عن تفاصيل المنتدى؛ حيث أعلنت أن نحو 59 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها سوف يشاركون في أعمال هذا المنتدى، وتم إطلاق حسابات المنتدى على وسائل التواصل الاجتماعي، وتدشين الهوية والشعار الرسمي للمنتدى، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي "هشام الفالح"، ورئيس اللجنة العلمية للمنتدى الدكتورة لمى عبدالعزيز السليمان.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور هشام الفالح: إن اللجنة الإشرافية للمنتدى برئاسة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر قد وضعت كل الترتيبات لتحفيز رجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها على الاستثمار في مشاريع التنمية في منطقة مكة المكرمة بما يتوافق مع رؤية التحول الوطني 2030.

وأضاف الدكتور هشام الفالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيسة اللجنة العلمية الدكتورة لمى السلمان: أن نائب أمير المنطقة شكل لجان المنتدى والفرص الاستثمارية والمتحدثين في ورش العمل، إلى جانب المحاور التي يتناولها المنتدى في مجال السياحة والترفيه والصحة والتعليم والصناعات المختلفة والحج والعمرة.

ولفت الفالح إلى أن توجيهات سمو رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى شددت على ضرورة أن تكون الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المستثمرين شاملة لمحافظات المنطقة التي تزخر بمقومات خاصة تميزها عن غيرها، مشيرًا إلى أن سموه وجه أيضًا بتذليل كل العقبات والمعوقات وتسهيل الإجراءات التي تمكن الاستثمار والمشاركة في مشاريع التنمية.

وكشف الفالح أبرز ملامح المنتدى؛ إذ سيشهد إطلاق الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة بعد تحديثها للتوافق مع رؤية 2030، كما أن المنتدى سيشهد توقيع عدة اتفاقيات لتنفيذ فرص استثمارية واعدة بالمنطقة.

من جهتها قالت رئيسة اللجنة العلمية للمنتدى لمى عبدالعزيز السلمان: إن منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي يشارك فيه 20 متحدثًا حكوميًّا، و20 شركة دولية، و20 شركة ومؤسسة محلية، وهو منتدى عالمي بمنظور محلي يعزز في المقام الأول الدور المهم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتبادل الخبرات ونقل توطين المعرفة عبر استعراض التجارب الدولية الناجحة في مجال إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفتت السلمان إلى أن منطقة مكة المكرمة تزخر ببيئة تنافسية ومقومات اقتصادية وبشرية وجغرافية تجعلها أرضاً جاذبة للاستثمار، وتؤهلها للمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وشددت على أن المنتدى يهدف إلى توحيد كافة الجهود بين القطاعين العام والخاص في المنطقة تحت مظلة فعالية واحدة يسعى الجميع من خلالها إلى استقطاب أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وطرح الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، وخاصة في مجالات الحج والعمرة والصناعة والخدمات اللوجستية والبنى التحتية والسياحة للاستثمار فيها بشكل مباشر.