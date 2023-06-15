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‏جمعية تمكين العمل التنموي تطلق مبادرة "سفير الوقاية" لمواجهة كورونا

‏بهدف نشر الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

‏أطلقت جمعية تمكين العمل التنموي مبادرةً لتأهيل سفراء للوقاية والمناعة؛ بهدف نشر الوعي العلمي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة وباء كورونا المستجد، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وفق خطة مدروسة، ورفع مستوى الوعي بوسائل الوقاية الشخصية من قبل أفراد المجتمع، وإعداد سفراء يمارسون الدور التوعوي، ويكونون قدوة مؤثرة لمكافحة وباء كورونا.

‏وتستهدف المبادرة، مختلفَ أفراد المجتمع الراغبين في تطوير مهاراتهم الوقائية والاحترازية، ومعرفة كيفية الإسهام في توعية المجتمع، وتثقيفه بالممارسات الصحية في أوقات الأزمات والجوائح والأوبئة، من خلال معلومات موثّقة تُشرِف عليها نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى جهات تتمثّل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والمؤسسات المانحة، ومؤسسة وريف الخيرية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومركز القرار للدراسات الإعلامية.

‏ويمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة اتخاذ عدة خطوات للانضمام إلى المبادرة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الخاص بالمبادرة، وتسجيل البيانات، إضافة إلى الاطلاع على المحتوى الموجود، والاستفادة من المعلومات المدوّنة حول سُبل الوقاية، ومن ثم الانتقال إلى خطوة الإجابة على أسئلة الدورة، انتهاءً بالحصول على شهادة إتمام الدورة.

‏ويُتوقّع من المبادرة تحقيق عدة آثار إيجابية وصحية، من خلال مشاركة وزارة الصحة في جهودها حول طرق الوقاية وأثرها في مكافحة العدوى، إضافة إلى حصول زائر الموقع على معلوماتٍ طبية وقائية مضمونةِ المصداقية ومؤكدة عن الفيروس، من خلال محتوى تفاعلي متميّز ومُعتَمَد من عدة جهات طبية، ما يُسهِم في محاربة الشائعات والأكاذيب حول أزمة فيروس كورونا، وتبسيط تلقّي المعلومة الطبية الموثّقة، من خلال موقع إلكتروني خاص بالمبادرة وللحصول على شهادة "سفير الوقاية" يكن ذلك عبر رابط المنصة ‪http://www.alweqayah.sa/home.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏جمعية تمكين العمل التنموي تطلق مبادرة "سفير الوقاية" لمواجهة كورونا
سبق

‏أطلقت جمعية تمكين العمل التنموي مبادرةً لتأهيل سفراء للوقاية والمناعة؛ بهدف نشر الوعي العلمي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة وباء كورونا المستجد، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وفق خطة مدروسة، ورفع مستوى الوعي بوسائل الوقاية الشخصية من قبل أفراد المجتمع، وإعداد سفراء يمارسون الدور التوعوي، ويكونون قدوة مؤثرة لمكافحة وباء كورونا.

‏وتستهدف المبادرة، مختلفَ أفراد المجتمع الراغبين في تطوير مهاراتهم الوقائية والاحترازية، ومعرفة كيفية الإسهام في توعية المجتمع، وتثقيفه بالممارسات الصحية في أوقات الأزمات والجوائح والأوبئة، من خلال معلومات موثّقة تُشرِف عليها نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى جهات تتمثّل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والمؤسسات المانحة، ومؤسسة وريف الخيرية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومركز القرار للدراسات الإعلامية.

‏ويمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة اتخاذ عدة خطوات للانضمام إلى المبادرة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الخاص بالمبادرة، وتسجيل البيانات، إضافة إلى الاطلاع على المحتوى الموجود، والاستفادة من المعلومات المدوّنة حول سُبل الوقاية، ومن ثم الانتقال إلى خطوة الإجابة على أسئلة الدورة، انتهاءً بالحصول على شهادة إتمام الدورة.

‏ويُتوقّع من المبادرة تحقيق عدة آثار إيجابية وصحية، من خلال مشاركة وزارة الصحة في جهودها حول طرق الوقاية وأثرها في مكافحة العدوى، إضافة إلى حصول زائر الموقع على معلوماتٍ طبية وقائية مضمونةِ المصداقية ومؤكدة عن الفيروس، من خلال محتوى تفاعلي متميّز ومُعتَمَد من عدة جهات طبية، ما يُسهِم في محاربة الشائعات والأكاذيب حول أزمة فيروس كورونا، وتبسيط تلقّي المعلومة الطبية الموثّقة، من خلال موقع إلكتروني خاص بالمبادرة وللحصول على شهادة "سفير الوقاية" يكن ذلك عبر رابط المنصة ‪http://www.alweqayah.sa/home.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
06:24 PM

‏جمعية تمكين العمل التنموي تطلق مبادرة "سفير الوقاية" لمواجهة كورونا

‏بهدف نشر الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‏أطلقت جمعية تمكين العمل التنموي مبادرةً لتأهيل سفراء للوقاية والمناعة؛ بهدف نشر الوعي العلمي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة وباء كورونا المستجد، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وفق خطة مدروسة، ورفع مستوى الوعي بوسائل الوقاية الشخصية من قبل أفراد المجتمع، وإعداد سفراء يمارسون الدور التوعوي، ويكونون قدوة مؤثرة لمكافحة وباء كورونا.

‏وتستهدف المبادرة، مختلفَ أفراد المجتمع الراغبين في تطوير مهاراتهم الوقائية والاحترازية، ومعرفة كيفية الإسهام في توعية المجتمع، وتثقيفه بالممارسات الصحية في أوقات الأزمات والجوائح والأوبئة، من خلال معلومات موثّقة تُشرِف عليها نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى جهات تتمثّل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والمؤسسات المانحة، ومؤسسة وريف الخيرية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومركز القرار للدراسات الإعلامية.

‏ويمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة اتخاذ عدة خطوات للانضمام إلى المبادرة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الخاص بالمبادرة، وتسجيل البيانات، إضافة إلى الاطلاع على المحتوى الموجود، والاستفادة من المعلومات المدوّنة حول سُبل الوقاية، ومن ثم الانتقال إلى خطوة الإجابة على أسئلة الدورة، انتهاءً بالحصول على شهادة إتمام الدورة.

‏ويُتوقّع من المبادرة تحقيق عدة آثار إيجابية وصحية، من خلال مشاركة وزارة الصحة في جهودها حول طرق الوقاية وأثرها في مكافحة العدوى، إضافة إلى حصول زائر الموقع على معلوماتٍ طبية وقائية مضمونةِ المصداقية ومؤكدة عن الفيروس، من خلال محتوى تفاعلي متميّز ومُعتَمَد من عدة جهات طبية، ما يُسهِم في محاربة الشائعات والأكاذيب حول أزمة فيروس كورونا، وتبسيط تلقّي المعلومة الطبية الموثّقة، من خلال موقع إلكتروني خاص بالمبادرة وللحصول على شهادة "سفير الوقاية" يكن ذلك عبر رابط المنصة ‪http://www.alweqayah.sa/home.

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