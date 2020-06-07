حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.