حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران
تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
أمطار رعدية
منطقة نجران
حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-07
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
10:20 AM
حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران
تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.