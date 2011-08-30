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الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل سفير موزمبيق لدى المملكة

استمع لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب ودوره لتنسيق جهود الأعضاء

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، سفير موزمبيق لدى المملكة، حيث استمع لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل سفير موزمبيق لدى المملكة
سبق

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، سفير موزمبيق لدى المملكة، حيث استمع لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:24 PM

الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل سفير موزمبيق لدى المملكة

استمع لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب ودوره لتنسيق جهود الأعضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، سفير موزمبيق لدى المملكة، حيث استمع لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء.

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