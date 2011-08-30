استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، سفير موزمبيق لدى المملكة، حيث استمع لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء.
الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل سفير موزمبيق لدى المملكة
استمع لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب ودوره لتنسيق جهود الأعضاء
استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، سفير موزمبيق لدى المملكة، حيث استمع لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء.
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الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل سفير موزمبيق لدى المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-30
استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، سفير موزمبيق لدى المملكة، حيث استمع لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء.
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:24 PM
الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل سفير موزمبيق لدى المملكة
استمع لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب ودوره لتنسيق جهود الأعضاء
استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، سفير موزمبيق لدى المملكة، حيث استمع لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء.
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