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"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد

"خياط": سيتم تعميم التجربة لتحسين تجربة المرضى وتوفير عناء السفر عليهم

دشنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة تسع كاميرات رقمية لعياداتها الافتراضية وربطها تقنياً بنظامها الطبي (TRACK CARE) في سعيها لتحسين وتجويد تجربة المريض.

وفي التفاصيل، أوضح المدير التنفيذي المشارك لشؤون المرضى الدكتور عماد خياط بأن المدينة الطبية تعد من أوائل المدن الطبية التي فعلت العيادات الافتراضية منذ بدء الجائحة لفيروس كورونا المستجد؛ وهي تعد من ضمن مبادرات الطب الاتصالي والتي تُعنى في المقام الأول بخدمة المرضى تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفايروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المرضى والممارسين الصحيين.

وأشار إلى أنه تم تدشين عدد 11 كاميرا رقمية بالعيادات الخارجية كمرحلة أولى 9 منها لمركز الأورام في مكة وعدد 2 في مركز الأورام بجدة وربطها بالنظام الطبي للمدينة الطبية بالتكامل مع الإدارة التنفيذية للاتصالات وتقنية المعلومات وسيتم تعميمها على باقي العيادات تباعاً مما يعزز ويحسن من تجربة المرضى وتوفير عناء ومشقة السفر عليهم خصوصاً أن هناك العديد من المرضى المستفيدين من خدمات المدينة الطبية هم من خارج منطقة مكة وداخلها.

وأشرف على وضع الخطة المتكاملة ثم تنفيذها فريق عمل متكامل من الإداريين والتقنيين والأطباء المختصين، حيث ستسهم في تجنب عملية التجمعات في الأماكن العامة إتباعا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، كما أنه يتيح للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة وبكل يسر وسهولة، ويتم بعد ذلك صرف الدواء لهم وإيصاله لمنازلهم عبر شركات الشحن مجاناً.

استفاد من خدمات العيادات الافتراضية أكثر من 150 ألف مستفيد منذ بدء تدشينها ومتابعة حالاتهم بكل يسر وسهولة.

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"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد
سبق

دشنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة تسع كاميرات رقمية لعياداتها الافتراضية وربطها تقنياً بنظامها الطبي (TRACK CARE) في سعيها لتحسين وتجويد تجربة المريض.

وفي التفاصيل، أوضح المدير التنفيذي المشارك لشؤون المرضى الدكتور عماد خياط بأن المدينة الطبية تعد من أوائل المدن الطبية التي فعلت العيادات الافتراضية منذ بدء الجائحة لفيروس كورونا المستجد؛ وهي تعد من ضمن مبادرات الطب الاتصالي والتي تُعنى في المقام الأول بخدمة المرضى تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفايروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المرضى والممارسين الصحيين.

وأشار إلى أنه تم تدشين عدد 11 كاميرا رقمية بالعيادات الخارجية كمرحلة أولى 9 منها لمركز الأورام في مكة وعدد 2 في مركز الأورام بجدة وربطها بالنظام الطبي للمدينة الطبية بالتكامل مع الإدارة التنفيذية للاتصالات وتقنية المعلومات وسيتم تعميمها على باقي العيادات تباعاً مما يعزز ويحسن من تجربة المرضى وتوفير عناء ومشقة السفر عليهم خصوصاً أن هناك العديد من المرضى المستفيدين من خدمات المدينة الطبية هم من خارج منطقة مكة وداخلها.

وأشرف على وضع الخطة المتكاملة ثم تنفيذها فريق عمل متكامل من الإداريين والتقنيين والأطباء المختصين، حيث ستسهم في تجنب عملية التجمعات في الأماكن العامة إتباعا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، كما أنه يتيح للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة وبكل يسر وسهولة، ويتم بعد ذلك صرف الدواء لهم وإيصاله لمنازلهم عبر شركات الشحن مجاناً.

استفاد من خدمات العيادات الافتراضية أكثر من 150 ألف مستفيد منذ بدء تدشينها ومتابعة حالاتهم بكل يسر وسهولة.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
09:10 PM

"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد

"خياط": سيتم تعميم التجربة لتحسين تجربة المرضى وتوفير عناء السفر عليهم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دشنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة تسع كاميرات رقمية لعياداتها الافتراضية وربطها تقنياً بنظامها الطبي (TRACK CARE) في سعيها لتحسين وتجويد تجربة المريض.

وفي التفاصيل، أوضح المدير التنفيذي المشارك لشؤون المرضى الدكتور عماد خياط بأن المدينة الطبية تعد من أوائل المدن الطبية التي فعلت العيادات الافتراضية منذ بدء الجائحة لفيروس كورونا المستجد؛ وهي تعد من ضمن مبادرات الطب الاتصالي والتي تُعنى في المقام الأول بخدمة المرضى تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفايروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المرضى والممارسين الصحيين.

وأشار إلى أنه تم تدشين عدد 11 كاميرا رقمية بالعيادات الخارجية كمرحلة أولى 9 منها لمركز الأورام في مكة وعدد 2 في مركز الأورام بجدة وربطها بالنظام الطبي للمدينة الطبية بالتكامل مع الإدارة التنفيذية للاتصالات وتقنية المعلومات وسيتم تعميمها على باقي العيادات تباعاً مما يعزز ويحسن من تجربة المرضى وتوفير عناء ومشقة السفر عليهم خصوصاً أن هناك العديد من المرضى المستفيدين من خدمات المدينة الطبية هم من خارج منطقة مكة وداخلها.

وأشرف على وضع الخطة المتكاملة ثم تنفيذها فريق عمل متكامل من الإداريين والتقنيين والأطباء المختصين، حيث ستسهم في تجنب عملية التجمعات في الأماكن العامة إتباعا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، كما أنه يتيح للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة وبكل يسر وسهولة، ويتم بعد ذلك صرف الدواء لهم وإيصاله لمنازلهم عبر شركات الشحن مجاناً.

استفاد من خدمات العيادات الافتراضية أكثر من 150 ألف مستفيد منذ بدء تدشينها ومتابعة حالاتهم بكل يسر وسهولة.

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