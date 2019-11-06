أفادت هيئة حقوق الإنسان بأن قضايا العضل التي يمارسها بعض الآباء بمنع بناتهم من حق الزواج؛ تّعد من الجرائم التي تمسّ حقوق الإنسان وكرامته وتنتهك الحق في تكوين الأسرة، وتخالف كافة القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنها ممارسة محرمة شرعًا. وقالت الهيئة: هذه القضايا تعد أحد أشكال الإيذاء المجرّمة بموجب نظام الحماية من الإيذاء، مشيرة إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة إجراءات معالجتها بما يكفل توفير الحماية اللازمة للحالات، والبت في قضاياهنّ ومعالجتها، وضمان متابعة حالاتهن. وأضافت: الأنظمة السعودية تجرّم قضية العضل، وقد أوضحت المادة الـ"39" من نظام المرافعات الشرعية؛ أن للمرأة التي عضلها أولياؤها الحق في إقامة دعواها على من يعضلها، داعية المرأة التي يمارَس في حقها العضل إلى اتباع الأنظمة لاسترداد حقها الشرعي والنظامي، مبينة أن قضية العضل تعد أحد أشكال الإيذاء والظلم للمرأة والتعسف. وأردفت "حقوق الإنسان": هذه الجرائم تعطي مؤشرًا على ضعف التوعية في هذا المجال والتوعية بمخاطرها الإنسانية والاجتماعية، وينبغي على جميع الجهات المعنية التوعية بمخاطر هذه الجريمة وما يترتب عليها من عقوبات.

"حقوق الإنسان": قضايا العضل من الجرائم ومحرمة شرعًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-06 أفادت هيئة حقوق الإنسان بأن قضايا العضل التي يمارسها بعض الآباء بمنع بناتهم من حق الزواج؛ تّعد من الجرائم التي تمسّ حقوق الإنسان وكرامته وتنتهك الحق في تكوين الأسرة، وتخالف كافة القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنها ممارسة محرمة شرعًا.



وقالت الهيئة: هذه القضايا تعد أحد أشكال الإيذاء المجرّمة بموجب نظام الحماية من الإيذاء، مشيرة إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة إجراءات معالجتها بما يكفل توفير الحماية اللازمة للحالات، والبت في قضاياهنّ ومعالجتها، وضمان متابعة حالاتهن.



وأضافت: الأنظمة السعودية تجرّم قضية العضل، وقد أوضحت المادة الـ"39" من نظام المرافعات الشرعية؛ أن للمرأة التي عضلها أولياؤها الحق في إقامة دعواها على من يعضلها، داعية المرأة التي يمارَس في حقها العضل إلى اتباع الأنظمة لاسترداد حقها الشرعي والنظامي، مبينة أن قضية العضل تعد أحد أشكال الإيذاء والظلم للمرأة والتعسف.



وأردفت "حقوق الإنسان": هذه الجرائم تعطي مؤشرًا على ضعف التوعية في هذا المجال والتوعية بمخاطرها الإنسانية والاجتماعية، وينبغي على جميع الجهات المعنية التوعية بمخاطر هذه الجريمة وما يترتب عليها من عقوبات.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 05:27 PM

"حقوق الإنسان": قضايا العضل من الجرائم ومحرمة شرعًا دعت مَن تتعرّض لها لاتباع الأنظمة لنيل حقها الشرعي والنظامي





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أفادت هيئة حقوق الإنسان بأن قضايا العضل التي يمارسها بعض الآباء بمنع بناتهم من حق الزواج؛ تّعد من الجرائم التي تمسّ حقوق الإنسان وكرامته وتنتهك الحق في تكوين الأسرة، وتخالف كافة القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنها ممارسة محرمة شرعًا.



وقالت الهيئة: هذه القضايا تعد أحد أشكال الإيذاء المجرّمة بموجب نظام الحماية من الإيذاء، مشيرة إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة إجراءات معالجتها بما يكفل توفير الحماية اللازمة للحالات، والبت في قضاياهنّ ومعالجتها، وضمان متابعة حالاتهن.



وأضافت: الأنظمة السعودية تجرّم قضية العضل، وقد أوضحت المادة الـ"39" من نظام المرافعات الشرعية؛ أن للمرأة التي عضلها أولياؤها الحق في إقامة دعواها على من يعضلها، داعية المرأة التي يمارَس في حقها العضل إلى اتباع الأنظمة لاسترداد حقها الشرعي والنظامي، مبينة أن قضية العضل تعد أحد أشكال الإيذاء والظلم للمرأة والتعسف.



وأردفت "حقوق الإنسان": هذه الجرائم تعطي مؤشرًا على ضعف التوعية في هذا المجال والتوعية بمخاطرها الإنسانية والاجتماعية، وينبغي على جميع الجهات المعنية التوعية بمخاطر هذه الجريمة وما يترتب عليها من عقوبات.