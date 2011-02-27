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ولمسماه روايات.. شاهد: بياض السحاب يعانق "جبل الجنة" بالمدينة

الأمطار الغزيرة لم تسجل كوارث وأهل طيبة تسابقوا للاستمتاع بالأجواء

تصوير: عمار الأحمدي

رسمت السحب التراكمية الملبدة على سماء المدينة المنورة صورة جميلة وهي تلاطف جبل أحد، الذي قال عنه رسولنا الكريم إنه "جبل الجنة"، ولم تقتصر زيارة الجبل على ضيوف المدينة من المعتمرين الأجانب، بل تسابق أهل "طيبة" إلى الاستمتاع بالمطر والغيوم، والأجواء العليلة.

وشهدت المنطقة الأيام الماضية أمطاراً غزيرة صاحبتها كميات ضخمة من البرد المتساقط، ولم تسجّل غرف العمليات في الدفاع المدني والهلال الأحمر بلاغات خطيرة.

يُذكر أن جبل أحد من أبرز وأشهر المواقع في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي؛ حيث يعود مسمى "جبل الجنة" لما رواه أبوعبس بن جبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "جَبَل أحدٍ يحِبنَا وَنحِبه، وَهوَ مِنْ جِبَالِ الْجَنَّةِ".

وورد في تسمية جبل أحد بهذا الاسم عدة روايات، منها أنه سمي بهذا الاسم لتوحده عن الجبال، وأنه محاط بالأودية والسهول، كما قيل إنه سمي بأحد نسبة إلى رجل يدعى "أحد" من العماليق "السكان الأوائل التقليديين للمدينة"؛ حيث إن "أحد" انتقل إلى الجبل وسكنه فسمي باسمه، كما ورد أنه سمي بهذا الاسم؛ لأنه يرمز لوحدانية الله.

ويعتبر جبل أحد حالياً من أهم المزارات لدى المعتمرين والحجاج؛ حيث يحرص الكثير منهم على زيارة موقع الغزوة وشهداء أحد، ويضم جبل أحد عدة آثار منها مقبرة شهداء أحد التي تضم أجساد 70 صحابياً قُتلوا أثناء غزوة أحد.

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ولمسماه روايات.. شاهد: بياض السحاب يعانق "جبل الجنة" بالمدينة
سبق

تصوير: عمار الأحمدي

رسمت السحب التراكمية الملبدة على سماء المدينة المنورة صورة جميلة وهي تلاطف جبل أحد، الذي قال عنه رسولنا الكريم إنه "جبل الجنة"، ولم تقتصر زيارة الجبل على ضيوف المدينة من المعتمرين الأجانب، بل تسابق أهل "طيبة" إلى الاستمتاع بالمطر والغيوم، والأجواء العليلة.

وشهدت المنطقة الأيام الماضية أمطاراً غزيرة صاحبتها كميات ضخمة من البرد المتساقط، ولم تسجّل غرف العمليات في الدفاع المدني والهلال الأحمر بلاغات خطيرة.

يُذكر أن جبل أحد من أبرز وأشهر المواقع في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي؛ حيث يعود مسمى "جبل الجنة" لما رواه أبوعبس بن جبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "جَبَل أحدٍ يحِبنَا وَنحِبه، وَهوَ مِنْ جِبَالِ الْجَنَّةِ".

وورد في تسمية جبل أحد بهذا الاسم عدة روايات، منها أنه سمي بهذا الاسم لتوحده عن الجبال، وأنه محاط بالأودية والسهول، كما قيل إنه سمي بأحد نسبة إلى رجل يدعى "أحد" من العماليق "السكان الأوائل التقليديين للمدينة"؛ حيث إن "أحد" انتقل إلى الجبل وسكنه فسمي باسمه، كما ورد أنه سمي بهذا الاسم؛ لأنه يرمز لوحدانية الله.

ويعتبر جبل أحد حالياً من أهم المزارات لدى المعتمرين والحجاج؛ حيث يحرص الكثير منهم على زيارة موقع الغزوة وشهداء أحد، ويضم جبل أحد عدة آثار منها مقبرة شهداء أحد التي تضم أجساد 70 صحابياً قُتلوا أثناء غزوة أحد.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
09:45 AM

ولمسماه روايات.. شاهد: بياض السحاب يعانق "جبل الجنة" بالمدينة

الأمطار الغزيرة لم تسجل كوارث وأهل طيبة تسابقوا للاستمتاع بالأجواء

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عيسى الحربي - الرياض
5
10,620

تصوير: عمار الأحمدي

رسمت السحب التراكمية الملبدة على سماء المدينة المنورة صورة جميلة وهي تلاطف جبل أحد، الذي قال عنه رسولنا الكريم إنه "جبل الجنة"، ولم تقتصر زيارة الجبل على ضيوف المدينة من المعتمرين الأجانب، بل تسابق أهل "طيبة" إلى الاستمتاع بالمطر والغيوم، والأجواء العليلة.

وشهدت المنطقة الأيام الماضية أمطاراً غزيرة صاحبتها كميات ضخمة من البرد المتساقط، ولم تسجّل غرف العمليات في الدفاع المدني والهلال الأحمر بلاغات خطيرة.

يُذكر أن جبل أحد من أبرز وأشهر المواقع في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي؛ حيث يعود مسمى "جبل الجنة" لما رواه أبوعبس بن جبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "جَبَل أحدٍ يحِبنَا وَنحِبه، وَهوَ مِنْ جِبَالِ الْجَنَّةِ".

وورد في تسمية جبل أحد بهذا الاسم عدة روايات، منها أنه سمي بهذا الاسم لتوحده عن الجبال، وأنه محاط بالأودية والسهول، كما قيل إنه سمي بأحد نسبة إلى رجل يدعى "أحد" من العماليق "السكان الأوائل التقليديين للمدينة"؛ حيث إن "أحد" انتقل إلى الجبل وسكنه فسمي باسمه، كما ورد أنه سمي بهذا الاسم؛ لأنه يرمز لوحدانية الله.

ويعتبر جبل أحد حالياً من أهم المزارات لدى المعتمرين والحجاج؛ حيث يحرص الكثير منهم على زيارة موقع الغزوة وشهداء أحد، ويضم جبل أحد عدة آثار منها مقبرة شهداء أحد التي تضم أجساد 70 صحابياً قُتلوا أثناء غزوة أحد.

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