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إطلاق نار بمركز تجاري بولاية فلوريدا الأمريكية .. والشرطة تحقق

عمليات تفتيش واسعة بمكان الحادث ومطالب للأهالي بعدم الاقتراب

قالت الشرطة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأمريكية إنها هرعت إلى مركز للتسوق للتحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار هناك، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ذكرت شرطة بوكا راتون على تويتر أن أفراد إدارة الشرطة موجودون حاليًا في مركز تاون سنتر "ويقومون بعملية تفتيش دقيق للمنطقة" وحثت الناس على الابتعاد عن المكان.

الولايات المتحدة فلوريدا ولاية فلوريدا

الرئيسية/ أخبار العالم

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إطلاق نار بمركز تجاري بولاية فلوريدا الأمريكية .. والشرطة تحقق
سبق

قالت الشرطة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأمريكية إنها هرعت إلى مركز للتسوق للتحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار هناك، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ذكرت شرطة بوكا راتون على تويتر أن أفراد إدارة الشرطة موجودون حاليًا في مركز تاون سنتر "ويقومون بعملية تفتيش دقيق للمنطقة" وحثت الناس على الابتعاد عن المكان.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
01:57 AM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
04:32 AM

إطلاق نار بمركز تجاري بولاية فلوريدا الأمريكية .. والشرطة تحقق

عمليات تفتيش واسعة بمكان الحادث ومطالب للأهالي بعدم الاقتراب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الشرطة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأمريكية إنها هرعت إلى مركز للتسوق للتحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار هناك، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ذكرت شرطة بوكا راتون على تويتر أن أفراد إدارة الشرطة موجودون حاليًا في مركز تاون سنتر "ويقومون بعملية تفتيش دقيق للمنطقة" وحثت الناس على الابتعاد عن المكان.

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