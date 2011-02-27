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الليث.. تثبيت مصابيح الإنارة فوق أعمدة الضغط العالي!

البلدية تعترف بعدم نظاميتها.. وشركة الكهرباء صامتة

لم تجد بلدية غميقة التابعة لمحافظة الليث، حلاً لإنارة بعض من قرى شرق المحافظة، سوى استخدام أعمدة الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، لتثبيت كشافات الإنارة فيها وبطريقة غير نظامية.

وفي صورة متداولة لبعض قرى شرق الليث، المندرجة تحت نطاق خدمات بلدية غميقة، أظهرت أذرع الفانوس "الكشافات" مثبتة في أعمدة الكهرباء، وبلا عدادات منفصلة، وسط صمت من شركة كهرباء الليث.

وأكدت مصادر مطلعة، أن البلدية قامت بتركيب كشافات الإضاءة على أعمدة الكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين، في أكثر من قرية نائية، بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، ودون أن تقوم بتثبيت تلك الكشافات على أعمدة إنارة مستقلة، لا على أعمدة كهرباء وبمقربة من أسلاك الضغط العالي.

وقد طرحت "سبق" عدة تساؤلات على رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالعزيز المالكي، عن مدى نظامية ذلك الإجراء، والذي أكد على عدم نظاميته، مشيراً إلى أنه أوقف هذا العمل مستقبلاً.

وقال: ما تم عمله، لن يتم تنزيل الكشافات بالأعمدة إلا بخطاب من شركة الكهرباء على حد قوله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الليث.. تثبيت مصابيح الإنارة فوق أعمدة الضغط العالي!
سبق

لم تجد بلدية غميقة التابعة لمحافظة الليث، حلاً لإنارة بعض من قرى شرق المحافظة، سوى استخدام أعمدة الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، لتثبيت كشافات الإنارة فيها وبطريقة غير نظامية.

وفي صورة متداولة لبعض قرى شرق الليث، المندرجة تحت نطاق خدمات بلدية غميقة، أظهرت أذرع الفانوس "الكشافات" مثبتة في أعمدة الكهرباء، وبلا عدادات منفصلة، وسط صمت من شركة كهرباء الليث.

وأكدت مصادر مطلعة، أن البلدية قامت بتركيب كشافات الإضاءة على أعمدة الكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين، في أكثر من قرية نائية، بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، ودون أن تقوم بتثبيت تلك الكشافات على أعمدة إنارة مستقلة، لا على أعمدة كهرباء وبمقربة من أسلاك الضغط العالي.

وقد طرحت "سبق" عدة تساؤلات على رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالعزيز المالكي، عن مدى نظامية ذلك الإجراء، والذي أكد على عدم نظاميته، مشيراً إلى أنه أوقف هذا العمل مستقبلاً.

وقال: ما تم عمله، لن يتم تنزيل الكشافات بالأعمدة إلا بخطاب من شركة الكهرباء على حد قوله.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
06:04 PM

الليث.. تثبيت مصابيح الإنارة فوق أعمدة الضغط العالي!

البلدية تعترف بعدم نظاميتها.. وشركة الكهرباء صامتة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الليث
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لم تجد بلدية غميقة التابعة لمحافظة الليث، حلاً لإنارة بعض من قرى شرق المحافظة، سوى استخدام أعمدة الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، لتثبيت كشافات الإنارة فيها وبطريقة غير نظامية.

وفي صورة متداولة لبعض قرى شرق الليث، المندرجة تحت نطاق خدمات بلدية غميقة، أظهرت أذرع الفانوس "الكشافات" مثبتة في أعمدة الكهرباء، وبلا عدادات منفصلة، وسط صمت من شركة كهرباء الليث.

وأكدت مصادر مطلعة، أن البلدية قامت بتركيب كشافات الإضاءة على أعمدة الكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين، في أكثر من قرية نائية، بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، ودون أن تقوم بتثبيت تلك الكشافات على أعمدة إنارة مستقلة، لا على أعمدة كهرباء وبمقربة من أسلاك الضغط العالي.

وقد طرحت "سبق" عدة تساؤلات على رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالعزيز المالكي، عن مدى نظامية ذلك الإجراء، والذي أكد على عدم نظاميته، مشيراً إلى أنه أوقف هذا العمل مستقبلاً.

وقال: ما تم عمله، لن يتم تنزيل الكشافات بالأعمدة إلا بخطاب من شركة الكهرباء على حد قوله.

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