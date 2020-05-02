بعد تسجيل 179 حالة.. أفغانستان: ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 2469

إندونيسيا: 292 إصابة جديدة بالفيروس

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في أفغانستان إلى 2469 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار أن ارتفاع الحصيلة جاء بعد تسجيل 179 إصابة جديدة بالفيروس.

وأشار إلى أن 249 شخصاً من أفراد الطاقم الطبي أصيبوا بفيروس "كورونا"، بينما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 72 حالة.

إلى ذلك، سجّلت إندونيسيا 292 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" اليوم، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 10843 حالة.

وأكد المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو تسجيل 31 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 831 وفاة.

وأوضح أن عدد المتعافين من المرض زاد 74 شخصاً ليصل الإجمالي إلى 1665 شخصاً، في حين أجريت الفحوصات لأكثر من 79800 شخص.