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"الصحة" تعلن تسجيل 3183 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 223327

"متحدث الصحة": رصدنا ارتفاع حالات كورونا في حائل

بسبب المخالطة الاجتماعية وتجاهل الإجراءات الاحترازية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في الإيجار الصحفي الدوري المشترك، رصد ارتفاع لحالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل وبعض المناطق خلال الفترة الأخيرة بسبب المخالطة الاجتماعية وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت منطقة حائل قد سجلت، اليوم الخميس، 91 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وتم تسجيل 66 حالة في مدينة حائل، و 7 حالات في محافظة الشملي، و 6 حالات في محافظة الشنان، و 4 حالة في محافظة بقعاء، و 3 حالة في محافظة الحائط، و 3 حالات في محافظة موقق و 2 حالة في محافظة الغزالة.

يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2322 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الصحة": رصدنا ارتفاع حالات كورونا في حائل
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في الإيجار الصحفي الدوري المشترك، رصد ارتفاع لحالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل وبعض المناطق خلال الفترة الأخيرة بسبب المخالطة الاجتماعية وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت منطقة حائل قد سجلت، اليوم الخميس، 91 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وتم تسجيل 66 حالة في مدينة حائل، و 7 حالات في محافظة الشملي، و 6 حالات في محافظة الشنان، و 4 حالة في محافظة بقعاء، و 3 حالة في محافظة الحائط، و 3 حالات في محافظة موقق و 2 حالة في محافظة الغزالة.

يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2322 حالة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
04:41 PM

"متحدث الصحة": رصدنا ارتفاع حالات كورونا في حائل

بسبب المخالطة الاجتماعية وتجاهل الإجراءات الاحترازية

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منصور الشلاقي - حائل
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2,972

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في الإيجار الصحفي الدوري المشترك، رصد ارتفاع لحالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل وبعض المناطق خلال الفترة الأخيرة بسبب المخالطة الاجتماعية وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت منطقة حائل قد سجلت، اليوم الخميس، 91 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وتم تسجيل 66 حالة في مدينة حائل، و 7 حالات في محافظة الشملي، و 6 حالات في محافظة الشنان، و 4 حالة في محافظة بقعاء، و 3 حالة في محافظة الحائط، و 3 حالات في محافظة موقق و 2 حالة في محافظة الغزالة.

يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2322 حالة.

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