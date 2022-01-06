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"الموارد البشرية" عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور: ستكون تدريجيًّا وعبر رسائل نصية

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المتابعين.. والمعيار الأساسي له هو القدرة المالية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تُباشر الإعلان عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور تدريجيًّا.‎

وبيّنت في ردها على استفسار أحد المتابعين، أنه سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيدين بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر الخاص بـ"العناية بالعملاء"، إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون بشكل تدريجي مع إرسال رسالة نصية بنتيجة الاستحقاق.

جدير بالذكر أن التطوير الجديد لنظام الضمان الاجتماعي، يشمل الموظف وغير الموظف أو المتقاعد.. والمعيار الأساسي له هو القدرة المالية على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن؛ بغضِّ النظر عن عمر المستفيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور: ستكون تدريجيًّا وعبر رسائل نصية
سبق

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تُباشر الإعلان عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور تدريجيًّا.‎

وبيّنت في ردها على استفسار أحد المتابعين، أنه سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيدين بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر الخاص بـ"العناية بالعملاء"، إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون بشكل تدريجي مع إرسال رسالة نصية بنتيجة الاستحقاق.

جدير بالذكر أن التطوير الجديد لنظام الضمان الاجتماعي، يشمل الموظف وغير الموظف أو المتقاعد.. والمعيار الأساسي له هو القدرة المالية على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن؛ بغضِّ النظر عن عمر المستفيد.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
09:16 AM

"الموارد البشرية" عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور: ستكون تدريجيًّا وعبر رسائل نصية

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المتابعين.. والمعيار الأساسي له هو القدرة المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
11,013

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تُباشر الإعلان عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور تدريجيًّا.‎

وبيّنت في ردها على استفسار أحد المتابعين، أنه سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيدين بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر الخاص بـ"العناية بالعملاء"، إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون بشكل تدريجي مع إرسال رسالة نصية بنتيجة الاستحقاق.

جدير بالذكر أن التطوير الجديد لنظام الضمان الاجتماعي، يشمل الموظف وغير الموظف أو المتقاعد.. والمعيار الأساسي له هو القدرة المالية على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن؛ بغضِّ النظر عن عمر المستفيد.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,276
201,250 سيارة ..

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