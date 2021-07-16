شاهد من مكة.. لحوم فاسدة محملة داخل مركبة والبلدية بالمرصاد
1000 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء النقل والتخزين
ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، لحوماً فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك، مما عرضها للتلف والفساد.
وأوضحت بلدية الشرائع الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها تمكنت من ضبط 1000 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ بسبب سوء النقل والتخزين؛ حيث يتم نقلها داخل مركبة غير مخصصة للاستخدام، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
شاهد من مكة.. لحوم فاسدة محملة داخل مركبة والبلدية بالمرصاد
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-16
ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، لحوماً فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك، مما عرضها للتلف والفساد.
وأوضحت بلدية الشرائع الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها تمكنت من ضبط 1000 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ بسبب سوء النقل والتخزين؛ حيث يتم نقلها داخل مركبة غير مخصصة للاستخدام، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
03:21 PM
شاهد من مكة.. لحوم فاسدة محملة داخل مركبة والبلدية بالمرصاد
1000 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء النقل والتخزين
ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، لحوماً فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك، مما عرضها للتلف والفساد.
وأوضحت بلدية الشرائع الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها تمكنت من ضبط 1000 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ بسبب سوء النقل والتخزين؛ حيث يتم نقلها داخل مركبة غير مخصصة للاستخدام، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.