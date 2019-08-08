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تذكرة المترو بـ25 ريالًا.. #الهيئة_العامة_للنقل توضح الحقيقة بسياسة الـ5%

قالت: توفير وسائل النقل بكلفة ملائمة أحدُ أهم الركائز التي بُنيت عليها هذه السياسة

أوضحت #الهيئة_العامة_للنقل في وقت مبكر من صباح اليوم، أن ما جاء في أحد الصحف ووسائل الإعلام الرقمية من أن أجرة المترو يوميًّا تبلغ حوالى 25 ريالًا؛ لا يعكس ما جاء في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، والتي تم طرحها لتلقي مرئيات العموم شهر يوليو الماضي.

وأضافت الهيئة: نصت السياسة على أنه "يجب ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام في اليوم 5٪ من متوسط دخل الأسرة اليومي"؛ وذلك كحد أعلى، وهذا لا يعني أن تكلفة التذكرة اليومية للفرد تساوي 5٪ من متوسط الدخل؛ وإنما تؤكد أن إجمالي ما تنفقه الأسرة -وليس الفرد- لأغراض التنقل الأساسية باستخدام وسائل النقل العام كرحلات العمل والدراسة، والتي قد تتكون من أكثر من رحلة ولأكثر من فرد، يجب ألا يتجاوز نسبة 5٪ من دخل الأسرة اليومي.

وتابعت: كما تود الهيئة التوضيح، أن توفير وسائل النقل العام بالكلفة الملائمة هو أحد أهم الركائز التي بُنيت عليها هذه السياسة، والتي تم التوصل إليها بعد دراسة شاملة قامت بها الهيئة، وتضمنت مراجعة أفضل الممارسات العالمية، ومناقشة المختصين محليًّا ودوليًّا، كما توضح الهيئة أنه لم يتم التطرق في السياسة إلى مشروع معين ولم يتم تحديد سعر أي تذكرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تذكرة المترو بـ25 ريالًا.. #الهيئة_العامة_للنقل توضح الحقيقة بسياسة الـ5%
سبق

أوضحت #الهيئة_العامة_للنقل في وقت مبكر من صباح اليوم، أن ما جاء في أحد الصحف ووسائل الإعلام الرقمية من أن أجرة المترو يوميًّا تبلغ حوالى 25 ريالًا؛ لا يعكس ما جاء في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، والتي تم طرحها لتلقي مرئيات العموم شهر يوليو الماضي.

وأضافت الهيئة: نصت السياسة على أنه "يجب ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام في اليوم 5٪ من متوسط دخل الأسرة اليومي"؛ وذلك كحد أعلى، وهذا لا يعني أن تكلفة التذكرة اليومية للفرد تساوي 5٪ من متوسط الدخل؛ وإنما تؤكد أن إجمالي ما تنفقه الأسرة -وليس الفرد- لأغراض التنقل الأساسية باستخدام وسائل النقل العام كرحلات العمل والدراسة، والتي قد تتكون من أكثر من رحلة ولأكثر من فرد، يجب ألا يتجاوز نسبة 5٪ من دخل الأسرة اليومي.

وتابعت: كما تود الهيئة التوضيح، أن توفير وسائل النقل العام بالكلفة الملائمة هو أحد أهم الركائز التي بُنيت عليها هذه السياسة، والتي تم التوصل إليها بعد دراسة شاملة قامت بها الهيئة، وتضمنت مراجعة أفضل الممارسات العالمية، ومناقشة المختصين محليًّا ودوليًّا، كما توضح الهيئة أنه لم يتم التطرق في السياسة إلى مشروع معين ولم يتم تحديد سعر أي تذكرة.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
09:12 AM

تذكرة المترو بـ25 ريالًا.. #الهيئة_العامة_للنقل توضح الحقيقة بسياسة الـ5%

قالت: توفير وسائل النقل بكلفة ملائمة أحدُ أهم الركائز التي بُنيت عليها هذه السياسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,801

أوضحت #الهيئة_العامة_للنقل في وقت مبكر من صباح اليوم، أن ما جاء في أحد الصحف ووسائل الإعلام الرقمية من أن أجرة المترو يوميًّا تبلغ حوالى 25 ريالًا؛ لا يعكس ما جاء في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، والتي تم طرحها لتلقي مرئيات العموم شهر يوليو الماضي.

وأضافت الهيئة: نصت السياسة على أنه "يجب ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام في اليوم 5٪ من متوسط دخل الأسرة اليومي"؛ وذلك كحد أعلى، وهذا لا يعني أن تكلفة التذكرة اليومية للفرد تساوي 5٪ من متوسط الدخل؛ وإنما تؤكد أن إجمالي ما تنفقه الأسرة -وليس الفرد- لأغراض التنقل الأساسية باستخدام وسائل النقل العام كرحلات العمل والدراسة، والتي قد تتكون من أكثر من رحلة ولأكثر من فرد، يجب ألا يتجاوز نسبة 5٪ من دخل الأسرة اليومي.

وتابعت: كما تود الهيئة التوضيح، أن توفير وسائل النقل العام بالكلفة الملائمة هو أحد أهم الركائز التي بُنيت عليها هذه السياسة، والتي تم التوصل إليها بعد دراسة شاملة قامت بها الهيئة، وتضمنت مراجعة أفضل الممارسات العالمية، ومناقشة المختصين محليًّا ودوليًّا، كما توضح الهيئة أنه لم يتم التطرق في السياسة إلى مشروع معين ولم يتم تحديد سعر أي تذكرة.

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