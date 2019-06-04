بعثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأطيب تمنياتها للمسلمين فى بريطانيا وحول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقالت ماي - فى كلمة نشرتها الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت: "للأسف، هناك من يسعون لزرع الانقسام ونشر الخوف والكراهية فى مجتمعاتنا، لقد رأينا هذا العام أعمالًا إرهابية دنيئة موجهة ضد المسلمين في الخارج وعلى أرض المملكة المتحدة، أو استهدفت أشخاصًا أبرياء فى أماكن عبادتهم أو أثناء ممارسة حياتهم اليومية". ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية اليوم؛ تابعت ماي: "لا يوجد مكان فى مجتمعاتنا للإيديولوجية البغيضة التى تحرض على الكراهية والخوف، وأقف مع المسلمين هنا في المملكة المتحدة وحول العالم ضد أولئك الذين يسعون إلى تدمير قيمنا.

"تيريزا ماي" تهنّئ المسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-04 بعثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأطيب تمنياتها للمسلمين فى بريطانيا وحول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقالت ماي - فى كلمة نشرتها الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت: "للأسف، هناك من يسعون لزرع الانقسام ونشر الخوف والكراهية فى مجتمعاتنا، لقد رأينا هذا العام أعمالًا إرهابية دنيئة موجهة ضد المسلمين في الخارج وعلى أرض المملكة المتحدة، أو استهدفت أشخاصًا أبرياء فى أماكن عبادتهم أو أثناء ممارسة حياتهم اليومية".



ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية اليوم؛ تابعت ماي: "لا يوجد مكان فى مجتمعاتنا للإيديولوجية البغيضة التى تحرض على الكراهية والخوف، وأقف مع المسلمين هنا في المملكة المتحدة وحول العالم ضد أولئك الذين يسعون إلى تدمير قيمنا.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440 10:25 AM

"تيريزا ماي" تهنّئ المسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر قالت: أقف معهم هنا وحول العالم ضد من يسعون إلى تدمير قيمنا





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بعثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأطيب تمنياتها للمسلمين فى بريطانيا وحول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقالت ماي - فى كلمة نشرتها الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت: "للأسف، هناك من يسعون لزرع الانقسام ونشر الخوف والكراهية فى مجتمعاتنا، لقد رأينا هذا العام أعمالًا إرهابية دنيئة موجهة ضد المسلمين في الخارج وعلى أرض المملكة المتحدة، أو استهدفت أشخاصًا أبرياء فى أماكن عبادتهم أو أثناء ممارسة حياتهم اليومية".



ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية اليوم؛ تابعت ماي: "لا يوجد مكان فى مجتمعاتنا للإيديولوجية البغيضة التى تحرض على الكراهية والخوف، وأقف مع المسلمين هنا في المملكة المتحدة وحول العالم ضد أولئك الذين يسعون إلى تدمير قيمنا.