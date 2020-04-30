"الشؤون الإسلامية" تكثف برامجها التوعوية لبيان خطر "كورونا"

نفذت أكثر من 65 ألف نشاط دعوي قبل قرار إغلاق المساجد وبعده

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهودها التوعوية والإرشادية منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، استشعاراً للدور الذي تضطلع به في توعية وإرشاد أفراد المجتمع.

وأطلقت الوزارة 65.385 نشاطاً دعوياً شارك في تقديمها علماء ودعاة وأئمة المساجد والأطباء، واستهدفت فئات المجتمع بالمملكة، وتناولت الحث على العمل بتوجيهات ولاة الأمر وفق الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا، والتحذير من الشائعات، والأخذ بالأسباب الشرعية في الوقاية منه.

وفي تقرير لها، كشفت الوزارة أنها نفذت منذ بدء انتشار الوباء العديد من البرامج التوعوية والإرشادية قبل قرار غلق المساجد، حيث ألقيت 32 ألف خطبة على مدى أسبوعين متتاليين للحديث عن خطر الأوبئة والأمراض المعدية، وبيان النصوص الشرعية الواردة في هذا الخصوص، كما نفذت 10 آلاف محاضرة توعوية، وبثت "45" ألف رسالة نصية، وحظيت 175 تغريدة عبر حسابها الرسمي توتير بأكثر من 15 مليون مشاهدة.

وشارك في تنفيذ البرامج التوعوية 83439 إماماً، و15 ألف خطيب، و4210 من دعاة الوزارة الرسميين والمتعاونين معها بمختلف مناطق المملكة.

وعقب قرار غلق المساجد ضاعفت الوزارة أعمالها التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية بإطلاق "3882" برنامجاً دعوياً، تضمن محاضرات وندوات وكلمات بلغت مجموعها "9944" نشاطًا استهدفت شرائح المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية من الجنسين، تم بثها عبر قناة الوزارة باليوتيوب وتويتر، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي في 420 مكتباً تعاونياً للدعوة والإرشاد بمناطق المملكة.

وبحسب التقرير، فقد أنتجت مراكز الدعوة والإرشاد بمختلف فروع الوزارة بالمملكة، بالتعاون مع المكاتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، "13.441" ألف بروشور ومقطع فيديو توعوي موجهة لعموم المواطنين والمقيمين، وخصص جزء كبير منها لتوعية الجاليات بـ"18" لغة عالمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، جميعها تحض على العمل بالتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية، والتحذير من الشائعات، والأخذ بالأسباب الشرعية في توقي الوباء.

ونشرت الوزارة "131.266" ألف رسالة نصية عبر شركات الاتصالات موجهة لمنسوبي الوزارة والمساجد بمناطق المملكة دعتهم من خلالها لتفعيل الوعي لدى المجتمع لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بالالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة حيال الإجراءات الاحترازية، وحثهم بالتوكل على الله والأخذ بأسباب الوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على أن اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية يعد تحقيقًا لمقصد من مقاصد الشريعة.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في جهودها الدعوية وتنفيذ حملات توعوية برعاية ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر منصات الوزارة الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية؛ تحقيقاً لرسالتها السامية في خدمة المجتمع، وتعزيز الأمن الصحي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.