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قرار يصدم أهالي الأفلاج بعد تجهيز مبنى صحي الطوال واكتمال شروطه

متحدث صحة الرياض يتجاهل استفسار "سبق" ولم يعلق

تفاجأ أهالي الطوال غرب الأفلاج بصدور قرار إخلاء المبنى، بعد انتظار سنوات لافتتاحه، ورغم اكتمال شروطه وتجهيزه بكافة الأجهزة الطبية وتأكيد ذلك من قبل صحة الرياض عام 1439هـ.

وفي هذا الإطار قال أهالي الطوال: استبشرنا بقرار افتتاح المركز الصحي عام 1436هـ، ليكفينا عنا السفر وقطع مسافات تتجاوز 70 كم لأقرب مركز صحي، أو السفر لتلقي العلاج بمستشفى الأفلاج العام الذي يبعد عنا قرابة 180 كم، وقيام الأهالي بتهيئة مبنى المركز الصحي وتجهيزه بكافة الأجهزة الطبية، وتأكيد صحة الرياض عام 1439هـ اكتمالَ شروط افتتاح المركز، وتوجيه مدير مستشفى الأفلاج بافتتاح المركز لخدمة المراجعين، بعد توجيه القوى العاملة لتشغيله له.

وأضافوا: تفاجأنا الأيام الماضية بصدور قرار صادم لنا جميعاً تضمن إخلاء مبنى المركز الصحي الذي انتظرنا أكثر من خمس سنوات لافتتاحه، مطالبين في الوقت نفسه من مسؤولي الصحة بمعاقبة المتسبب في تأخير افتتاح المركز، بعد اكتمال تجهيزه وإعادة النظر في قرار إخلاء المبنى وسرعة افتتاحه.

بدورها حاولت "سبق" الحصول على تعليق من المتحدث باسم صحة الرياض سعد القحطاني، حول ذلك، ولكنه تجاهل الاستفسار ولم يعلق.

الأفلاج الطوال وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرار يصدم أهالي الأفلاج بعد تجهيز مبنى صحي الطوال واكتمال شروطه
سبق

تفاجأ أهالي الطوال غرب الأفلاج بصدور قرار إخلاء المبنى، بعد انتظار سنوات لافتتاحه، ورغم اكتمال شروطه وتجهيزه بكافة الأجهزة الطبية وتأكيد ذلك من قبل صحة الرياض عام 1439هـ.

وفي هذا الإطار قال أهالي الطوال: استبشرنا بقرار افتتاح المركز الصحي عام 1436هـ، ليكفينا عنا السفر وقطع مسافات تتجاوز 70 كم لأقرب مركز صحي، أو السفر لتلقي العلاج بمستشفى الأفلاج العام الذي يبعد عنا قرابة 180 كم، وقيام الأهالي بتهيئة مبنى المركز الصحي وتجهيزه بكافة الأجهزة الطبية، وتأكيد صحة الرياض عام 1439هـ اكتمالَ شروط افتتاح المركز، وتوجيه مدير مستشفى الأفلاج بافتتاح المركز لخدمة المراجعين، بعد توجيه القوى العاملة لتشغيله له.

وأضافوا: تفاجأنا الأيام الماضية بصدور قرار صادم لنا جميعاً تضمن إخلاء مبنى المركز الصحي الذي انتظرنا أكثر من خمس سنوات لافتتاحه، مطالبين في الوقت نفسه من مسؤولي الصحة بمعاقبة المتسبب في تأخير افتتاح المركز، بعد اكتمال تجهيزه وإعادة النظر في قرار إخلاء المبنى وسرعة افتتاحه.

بدورها حاولت "سبق" الحصول على تعليق من المتحدث باسم صحة الرياض سعد القحطاني، حول ذلك، ولكنه تجاهل الاستفسار ولم يعلق.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
04:59 PM
اخر تعديل
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
08:53 PM

قرار يصدم أهالي الأفلاج بعد تجهيز مبنى صحي الطوال واكتمال شروطه

متحدث صحة الرياض يتجاهل استفسار "سبق" ولم يعلق

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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2,754

تفاجأ أهالي الطوال غرب الأفلاج بصدور قرار إخلاء المبنى، بعد انتظار سنوات لافتتاحه، ورغم اكتمال شروطه وتجهيزه بكافة الأجهزة الطبية وتأكيد ذلك من قبل صحة الرياض عام 1439هـ.

وفي هذا الإطار قال أهالي الطوال: استبشرنا بقرار افتتاح المركز الصحي عام 1436هـ، ليكفينا عنا السفر وقطع مسافات تتجاوز 70 كم لأقرب مركز صحي، أو السفر لتلقي العلاج بمستشفى الأفلاج العام الذي يبعد عنا قرابة 180 كم، وقيام الأهالي بتهيئة مبنى المركز الصحي وتجهيزه بكافة الأجهزة الطبية، وتأكيد صحة الرياض عام 1439هـ اكتمالَ شروط افتتاح المركز، وتوجيه مدير مستشفى الأفلاج بافتتاح المركز لخدمة المراجعين، بعد توجيه القوى العاملة لتشغيله له.

وأضافوا: تفاجأنا الأيام الماضية بصدور قرار صادم لنا جميعاً تضمن إخلاء مبنى المركز الصحي الذي انتظرنا أكثر من خمس سنوات لافتتاحه، مطالبين في الوقت نفسه من مسؤولي الصحة بمعاقبة المتسبب في تأخير افتتاح المركز، بعد اكتمال تجهيزه وإعادة النظر في قرار إخلاء المبنى وسرعة افتتاحه.

بدورها حاولت "سبق" الحصول على تعليق من المتحدث باسم صحة الرياض سعد القحطاني، حول ذلك، ولكنه تجاهل الاستفسار ولم يعلق.

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