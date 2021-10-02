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مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية

استغرقت 5 ساعات.. تكون نتيجة انفجار سابق للزائدة الدودية

نجح فريق جراحي طبي متخصص في أمراض النساء والولادة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، في استئصال ورم كيسي ضخم بحجم "كرة قدم" يزن 2 كجم، مملوء بالسوائل، تكوّن في بطن المريضة نتيجة انفجار سابق للزائدة الدودية.

وقالت الدكتورة رذاذ أبو الحمايل استشارية النساء والولادة ورئيسة الفريق الطبي المعالج: إن المريضة البالغة من العمر 54 عامًا، جاءت إلى المستشفى وهي تشتكي من صعوبة الحركة وأداء المهام اليومية نتيجة انتفاخ شديد بالبطن والشعور المستمرّ بالحاجة للتبول، مع إمساك مزمن دون معرفة السبب لمدة 9 أشهر، وترددت على أكثر من مستشفى للعلاج ولكن دون جدوى.

وأضافت د. رذاذ أنه فور وصول المريضة تم إخضاعها للفحص السريري وإجراء أشعة بالرنين المغناطيسي على منطقة البطن، وقد أبانت الفحوصات وجود ورم ضخم بحجم 15×15×20 سم متمركز أسفل البطن وأعلى المبيض الأيسر، متسبّبًا في ضغط شديد على كامل منطقة البطن، وتحديدًا المثانة والأمعاء.

ولفتت إلى أنه بناء على النتائج ودراسة الملف الطبي للمريضة، تقرر إجراء التدخل الجراحي لإزالة الورم، وتخفيف الضغط على أعضاء البطن، موضحةً أن العملية استغرقت 5 ساعات متواصلة، تم فيها فتح البطن وتحرير الورم من الالتصاقات الشديدة بين الأمعاء وجدار البطن.

وفي ختام حديثها قالت د. رذاذ أبو الحمايل: إن المريضة خرجت من المستشفى بعد ثلاثة أيام من العملية وهي بصحة ممتازة، وقد اختفت لديها كافة الأعراض السابق ذكرها وبدأت تمارس حياتها الطبيعية، ناصحةً المرضى والحالات المشابهة سرعة المتابعة مع الأطباء المتخصصين وفي مستشفى يمتلك قدرات تشخيصية وعلاجية متقدمة.

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مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية
سبق

نجح فريق جراحي طبي متخصص في أمراض النساء والولادة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، في استئصال ورم كيسي ضخم بحجم "كرة قدم" يزن 2 كجم، مملوء بالسوائل، تكوّن في بطن المريضة نتيجة انفجار سابق للزائدة الدودية.

وقالت الدكتورة رذاذ أبو الحمايل استشارية النساء والولادة ورئيسة الفريق الطبي المعالج: إن المريضة البالغة من العمر 54 عامًا، جاءت إلى المستشفى وهي تشتكي من صعوبة الحركة وأداء المهام اليومية نتيجة انتفاخ شديد بالبطن والشعور المستمرّ بالحاجة للتبول، مع إمساك مزمن دون معرفة السبب لمدة 9 أشهر، وترددت على أكثر من مستشفى للعلاج ولكن دون جدوى.

وأضافت د. رذاذ أنه فور وصول المريضة تم إخضاعها للفحص السريري وإجراء أشعة بالرنين المغناطيسي على منطقة البطن، وقد أبانت الفحوصات وجود ورم ضخم بحجم 15×15×20 سم متمركز أسفل البطن وأعلى المبيض الأيسر، متسبّبًا في ضغط شديد على كامل منطقة البطن، وتحديدًا المثانة والأمعاء.

ولفتت إلى أنه بناء على النتائج ودراسة الملف الطبي للمريضة، تقرر إجراء التدخل الجراحي لإزالة الورم، وتخفيف الضغط على أعضاء البطن، موضحةً أن العملية استغرقت 5 ساعات متواصلة، تم فيها فتح البطن وتحرير الورم من الالتصاقات الشديدة بين الأمعاء وجدار البطن.

وفي ختام حديثها قالت د. رذاذ أبو الحمايل: إن المريضة خرجت من المستشفى بعد ثلاثة أيام من العملية وهي بصحة ممتازة، وقد اختفت لديها كافة الأعراض السابق ذكرها وبدأت تمارس حياتها الطبيعية، ناصحةً المرضى والحالات المشابهة سرعة المتابعة مع الأطباء المتخصصين وفي مستشفى يمتلك قدرات تشخيصية وعلاجية متقدمة.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
10:31 AM

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية

استغرقت 5 ساعات.. تكون نتيجة انفجار سابق للزائدة الدودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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نجح فريق جراحي طبي متخصص في أمراض النساء والولادة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، في استئصال ورم كيسي ضخم بحجم "كرة قدم" يزن 2 كجم، مملوء بالسوائل، تكوّن في بطن المريضة نتيجة انفجار سابق للزائدة الدودية.

وقالت الدكتورة رذاذ أبو الحمايل استشارية النساء والولادة ورئيسة الفريق الطبي المعالج: إن المريضة البالغة من العمر 54 عامًا، جاءت إلى المستشفى وهي تشتكي من صعوبة الحركة وأداء المهام اليومية نتيجة انتفاخ شديد بالبطن والشعور المستمرّ بالحاجة للتبول، مع إمساك مزمن دون معرفة السبب لمدة 9 أشهر، وترددت على أكثر من مستشفى للعلاج ولكن دون جدوى.

وأضافت د. رذاذ أنه فور وصول المريضة تم إخضاعها للفحص السريري وإجراء أشعة بالرنين المغناطيسي على منطقة البطن، وقد أبانت الفحوصات وجود ورم ضخم بحجم 15×15×20 سم متمركز أسفل البطن وأعلى المبيض الأيسر، متسبّبًا في ضغط شديد على كامل منطقة البطن، وتحديدًا المثانة والأمعاء.

ولفتت إلى أنه بناء على النتائج ودراسة الملف الطبي للمريضة، تقرر إجراء التدخل الجراحي لإزالة الورم، وتخفيف الضغط على أعضاء البطن، موضحةً أن العملية استغرقت 5 ساعات متواصلة، تم فيها فتح البطن وتحرير الورم من الالتصاقات الشديدة بين الأمعاء وجدار البطن.

وفي ختام حديثها قالت د. رذاذ أبو الحمايل: إن المريضة خرجت من المستشفى بعد ثلاثة أيام من العملية وهي بصحة ممتازة، وقد اختفت لديها كافة الأعراض السابق ذكرها وبدأت تمارس حياتها الطبيعية، ناصحةً المرضى والحالات المشابهة سرعة المتابعة مع الأطباء المتخصصين وفي مستشفى يمتلك قدرات تشخيصية وعلاجية متقدمة.

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