وجَّه المدير العام لتعليم تبوك بتعليق الدراسة غدًا الاثنين في مدارس مدينة تبوك ومراكزها، وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها؛ وذلك نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

الأمطار تعلق الدراسة في مدارس تبوك ومحافظة ضباء بدر الجبل سبق 2019-01-27 وجَّه المدير العام لتعليم تبوك بتعليق الدراسة غدًا الاثنين في مدارس مدينة تبوك ومراكزها، وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها؛ وذلك نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 11:05 PM

اخر تعديل 28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 12:10 AM

الأمطار تعلق الدراسة في مدارس تبوك ومحافظة ضباء لاستمرار هطولها بغزارة وحرصًا على سلامة الطلاب ‏‎





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وجَّه المدير العام لتعليم تبوك بتعليق الدراسة غدًا الاثنين في مدارس مدينة تبوك ومراكزها، وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها؛ وذلك نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.