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مكة غير بعيدة وعواصف بتبوك.. "خريطة أمطار اليوم" يرسمها "المسند"

قال: المطرية الأولى بدأت أمس.. والحالة المتوقعة على أجزاء من المناطق

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الأولى بدأت ليلة أمس، على أجزاءٍ من الغربية، وأن عواصف رعدية مبرقة على أجزاءٍ من #تبوك.

وأضاف: "الأمطار المتوقعة اليوم على أجزاء من مناطق #تبوك #الجوف #المدينة غربي منطقة #حائل وربما أجزاء من منطقة #مكة، هذا والله أعلم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة غير بعيدة وعواصف بتبوك.. "خريطة أمطار اليوم" يرسمها "المسند"
سبق

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الأولى بدأت ليلة أمس، على أجزاءٍ من الغربية، وأن عواصف رعدية مبرقة على أجزاءٍ من #تبوك.

وأضاف: "الأمطار المتوقعة اليوم على أجزاء من مناطق #تبوك #الجوف #المدينة غربي منطقة #حائل وربما أجزاء من منطقة #مكة، هذا والله أعلم".

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
10:39 AM

مكة غير بعيدة وعواصف بتبوك.. "خريطة أمطار اليوم" يرسمها "المسند"

قال: المطرية الأولى بدأت أمس.. والحالة المتوقعة على أجزاء من المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الأولى بدأت ليلة أمس، على أجزاءٍ من الغربية، وأن عواصف رعدية مبرقة على أجزاءٍ من #تبوك.

وأضاف: "الأمطار المتوقعة اليوم على أجزاء من مناطق #تبوك #الجوف #المدينة غربي منطقة #حائل وربما أجزاء من منطقة #مكة، هذا والله أعلم".

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142 مليون ..

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