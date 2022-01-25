النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4541 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5212 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التجارة" تُشهِّر بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهّرت وزارة التجارة، بمنشأة تختص بتجارة المواد الغذائية بالعاصمة المقدسة، بعد صدور حُكم قضائي يُدين المواطن صاحب المنشأة والبائع المسؤول من جنسية يمنية، بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية (مشروبات عصائر).

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونَشْر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة مكافحة التستر التجاري التستر التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تُشهِّر بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية
سبق

شهّرت وزارة التجارة، بمنشأة تختص بتجارة المواد الغذائية بالعاصمة المقدسة، بعد صدور حُكم قضائي يُدين المواطن صاحب المنشأة والبائع المسؤول من جنسية يمنية، بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية (مشروبات عصائر).

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونَشْر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
12:31 PM

"التجارة" تُشهِّر بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,814

شهّرت وزارة التجارة، بمنشأة تختص بتجارة المواد الغذائية بالعاصمة المقدسة، بعد صدور حُكم قضائي يُدين المواطن صاحب المنشأة والبائع المسؤول من جنسية يمنية، بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية (مشروبات عصائر).

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونَشْر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,894
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,689
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة