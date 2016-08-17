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ولي العهد يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله– برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا؛ بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

اطلعنا على برقية سموكم رقم 262130 وتاريخ 13/ 12/ 1440هـ المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وإشارتكم إلى ما تحقق بفضل الله من نجاح لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وإننا إذ نشكر سموكم وأصحاب السمو أمراء المناطق، لَنشيد بما تحقق من نجاح بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وتفانيهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه.


ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويرزقنا التوفيق لخدمة ضيوف بيته الحرام، وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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ولي العهد يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج
سبق

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله– برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا؛ بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

اطلعنا على برقية سموكم رقم 262130 وتاريخ 13/ 12/ 1440هـ المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وإشارتكم إلى ما تحقق بفضل الله من نجاح لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وإننا إذ نشكر سموكم وأصحاب السمو أمراء المناطق، لَنشيد بما تحقق من نجاح بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وتفانيهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه.


ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويرزقنا التوفيق لخدمة ضيوف بيته الحرام، وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
08:07 PM

ولي العهد يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله– برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا؛ بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

اطلعنا على برقية سموكم رقم 262130 وتاريخ 13/ 12/ 1440هـ المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وإشارتكم إلى ما تحقق بفضل الله من نجاح لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وإننا إذ نشكر سموكم وأصحاب السمو أمراء المناطق، لَنشيد بما تحقق من نجاح بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وتفانيهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه.


ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويرزقنا التوفيق لخدمة ضيوف بيته الحرام، وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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