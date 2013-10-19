خرجت من منزلهم ولا أثر لها.. "نوف" تختفي بالرياض وذووها يناشدون

شقيقها: خرجت أمس الساعة ٨ مساءً وترتدي عباءة بشكل كامل متحجبة

يناشد ذوو الطفلة نوف القحطاني (١١ عامًا)، بالبحث عنها بعد تغيبها؛ إثر خروجها يوم أمس من منزلهم الواقع بحي الموسى بالرياض، وحتى اللحظة لم يعثروا عليها.

وقال شقيقها: "خرجت أختي أمس الساعة ٨ مساءً وهي ترتدي عباءة بشكل كامل متحجبة، واختفت بشكل مفاجئ، علمًا بأنها لا تجيد استخدام الهواتف الذكية، وأبلغنا الجهات الأمنية ونناشد بالبحث عنها ومشاركتنا حتى العثور عليها".