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وزير الشؤون البلدية يوقع عقد تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف الأمطار لحي طيبة بجدة

بتكلفة إجمالية 362.338 مليون ريال ومدة تنفيذ تصل إلى 36 شهرًا

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الخميس، بمقر أمانة محافظة جدة، عقد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لحي طيبة بشمال المحافظة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 362.338 مليون ريال، ومدة تنفيذ للمشروع تصل لـ 36 شهرًا، ويأتي ذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح أمين جدة، صالح بن علي التركي، أن مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لحي طيبة يهدف إلى خدمة مساحة تقدر بـ 10.90 كم2 والتي تعد من المناطق السكنية الواعدة، لافتًا إلى أن المشروع سيحد من خطورة تأثير مياه الأمطار وجريان المياه المنقولة، كما يضمن معايير معتمدة في السلامة والأمان.

وأضاف "التركي" أنه بانتهاء تنفيذ حلول التصريف المقترحة سيجري رفع المعاناة عن العديد من المواطنين والقضاء على تجمعات المياه السطحية والتي نتج عنها تأثيرات سلبية صحية وبيئية على السكان، مؤكدًا أن المشروع يسهم في تشجيع التطور العمراني لهذه المنطقة.

من جهته أوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، المهندس غسان الزهراني، أن المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي طيبة شرق طريق المدينة وشمال القناة الشرقية بمحافظة جدة، ويشمل إنشاء وتنفيذ شبكات تصريف ومحطة رفع ومناهيل ومصائد تصريف مربوطة بالقناة الشمالية، إضافة إلى تنفيذ حلول عاجلة لخفض منسوب المياه السطحية.

يذكر أن مشاريع تصريف مياه الأمطار تعد من أهم مشاريع البنية التحتية لمدينة جدة، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 770 مليون ريال وتشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)- مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية "المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة".

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون البلدية يوقع عقد تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف الأمطار لحي طيبة بجدة
سبق

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الخميس، بمقر أمانة محافظة جدة، عقد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لحي طيبة بشمال المحافظة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 362.338 مليون ريال، ومدة تنفيذ للمشروع تصل لـ 36 شهرًا، ويأتي ذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح أمين جدة، صالح بن علي التركي، أن مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لحي طيبة يهدف إلى خدمة مساحة تقدر بـ 10.90 كم2 والتي تعد من المناطق السكنية الواعدة، لافتًا إلى أن المشروع سيحد من خطورة تأثير مياه الأمطار وجريان المياه المنقولة، كما يضمن معايير معتمدة في السلامة والأمان.

وأضاف "التركي" أنه بانتهاء تنفيذ حلول التصريف المقترحة سيجري رفع المعاناة عن العديد من المواطنين والقضاء على تجمعات المياه السطحية والتي نتج عنها تأثيرات سلبية صحية وبيئية على السكان، مؤكدًا أن المشروع يسهم في تشجيع التطور العمراني لهذه المنطقة.

من جهته أوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، المهندس غسان الزهراني، أن المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي طيبة شرق طريق المدينة وشمال القناة الشرقية بمحافظة جدة، ويشمل إنشاء وتنفيذ شبكات تصريف ومحطة رفع ومناهيل ومصائد تصريف مربوطة بالقناة الشمالية، إضافة إلى تنفيذ حلول عاجلة لخفض منسوب المياه السطحية.

يذكر أن مشاريع تصريف مياه الأمطار تعد من أهم مشاريع البنية التحتية لمدينة جدة، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 770 مليون ريال وتشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)- مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية "المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة".

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
03:20 PM

وزير الشؤون البلدية يوقع عقد تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف الأمطار لحي طيبة بجدة

بتكلفة إجمالية 362.338 مليون ريال ومدة تنفيذ تصل إلى 36 شهرًا

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عبدالله الراجحي - جدة
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وقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الخميس، بمقر أمانة محافظة جدة، عقد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لحي طيبة بشمال المحافظة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 362.338 مليون ريال، ومدة تنفيذ للمشروع تصل لـ 36 شهرًا، ويأتي ذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح أمين جدة، صالح بن علي التركي، أن مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لحي طيبة يهدف إلى خدمة مساحة تقدر بـ 10.90 كم2 والتي تعد من المناطق السكنية الواعدة، لافتًا إلى أن المشروع سيحد من خطورة تأثير مياه الأمطار وجريان المياه المنقولة، كما يضمن معايير معتمدة في السلامة والأمان.

وأضاف "التركي" أنه بانتهاء تنفيذ حلول التصريف المقترحة سيجري رفع المعاناة عن العديد من المواطنين والقضاء على تجمعات المياه السطحية والتي نتج عنها تأثيرات سلبية صحية وبيئية على السكان، مؤكدًا أن المشروع يسهم في تشجيع التطور العمراني لهذه المنطقة.

من جهته أوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، المهندس غسان الزهراني، أن المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي طيبة شرق طريق المدينة وشمال القناة الشرقية بمحافظة جدة، ويشمل إنشاء وتنفيذ شبكات تصريف ومحطة رفع ومناهيل ومصائد تصريف مربوطة بالقناة الشمالية، إضافة إلى تنفيذ حلول عاجلة لخفض منسوب المياه السطحية.

يذكر أن مشاريع تصريف مياه الأمطار تعد من أهم مشاريع البنية التحتية لمدينة جدة، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 770 مليون ريال وتشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)- مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية "المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة".

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