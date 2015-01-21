أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود بن فالح الغربي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقدم رئيس جمعية "إعلاميون" نبذة عن الجمعية، وتأسيسها، وأهدافها في تطوير المهنية الإعلامية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، ودعم القدرات والكفاءات الإعلامية، وتطوير مهاراتها.