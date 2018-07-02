محافظ جدة يطلق البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف.. غداً

يطلق محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، بمقر المحافظة، غداً الثلاثاء، البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة، كأول برنامج تدريبي لتأهيل الشباب والشابات ينتهي بالتوظيف في منافذ البيع بقطاعات التجزئة المختلفة.

ويوفر البرنامج العديد من الوظائف في 16 مجالاً للتوطين يقتصر العمل فيها على المواطنين والمواطنات في محال السيارات، ومحال الذهب، والأجهزة، والمعدات الطبية، والحلويات، ومواد الأعمار والبناء، وبيع وصيانة الجولات، ومحال قطع غيار السيارات، وتأجير السيارات، ومحال الملابس الجاهزة، وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، الأجهزة الكهربائية، والساعات، والنظارات، والسجاد بكافة أنواعه، والدراجات النارية