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الفتح يتفق مع المهاجم الصربي "يوفانوفيتش"

سيتم توقيع العقد بعد تجاوزه الفحص الطبي

أعلنت إدارة نادي الفتح إتمامها الاتفاقَ مع المهاجم الصربي "ساشا يوفانوفيتش" لينضم لصفوف الفريق الكروي الأول للنموذجي.

ويلعب "يوفانوفيتش" صاحب الـ٢٧ عامًا ضمن صفوف نادي قرطبة الإسباني منذ عام ٢٠١٧م.


ويأتي هذا الاتفاق بين إدارة نادي الفتح وإدارة نادي قرطبة الإسباني بشكل مبدئي لمدة سنتين ونصف، وذلك لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ليتم بعدها قيده بشكل رسمي في صفوف النموذجي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح يتفق مع المهاجم الصربي "يوفانوفيتش"
سبق

أعلنت إدارة نادي الفتح إتمامها الاتفاقَ مع المهاجم الصربي "ساشا يوفانوفيتش" لينضم لصفوف الفريق الكروي الأول للنموذجي.

ويلعب "يوفانوفيتش" صاحب الـ٢٧ عامًا ضمن صفوف نادي قرطبة الإسباني منذ عام ٢٠١٧م.


ويأتي هذا الاتفاق بين إدارة نادي الفتح وإدارة نادي قرطبة الإسباني بشكل مبدئي لمدة سنتين ونصف، وذلك لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ليتم بعدها قيده بشكل رسمي في صفوف النموذجي.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
09:09 PM

الفتح يتفق مع المهاجم الصربي "يوفانوفيتش"

سيتم توقيع العقد بعد تجاوزه الفحص الطبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الفتح إتمامها الاتفاقَ مع المهاجم الصربي "ساشا يوفانوفيتش" لينضم لصفوف الفريق الكروي الأول للنموذجي.

ويلعب "يوفانوفيتش" صاحب الـ٢٧ عامًا ضمن صفوف نادي قرطبة الإسباني منذ عام ٢٠١٧م.


ويأتي هذا الاتفاق بين إدارة نادي الفتح وإدارة نادي قرطبة الإسباني بشكل مبدئي لمدة سنتين ونصف، وذلك لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ليتم بعدها قيده بشكل رسمي في صفوف النموذجي.

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